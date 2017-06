My Little Big Web, l’agence web sérieuse «qui ne se prend pas au sérieux»

Forte de sa devise « rigueur, humilité et fun », l’agence installée dans Hochelaga-Maisonneuve connait une croissance exceptionnelle. Lancée il y a quatre ans, elle vient d’être récompensée du prix ESTim du meilleur démarrage d’entreprise.

C’est avec Willo sur les genoux que Maxence Pezzetta commence à répondre à nos questions dans les locaux de My Little Big Web (MLBWeb). Honoré par le titre de « responsable bonne humeur » de l’entreprise, Willo est le chien des deux cofondateurs, mais aussi la mascotte de l’agence et il symbolise bien l’état d’esprit de l’équipe : jeune, dynamique et enthousiaste.

« On ne se prend pas pour ce qu’on est pas. On s’est toujours promis de rester nous-mêmes. Cette agence n’est pas mieux ou moins bien qu’une autre, elle est ce qu’elle est et on aime travailler avec ceux qui s’y reconnaissent », explique Maxence Pezzetta, qui a créé MLBWeb avec sa compagne Eugénie Delhaye.

Tous les deux originaires de France, ils travaillaient chez Microsoft à Paris lorsqu’ils ont décidé de partir à l’aventure sur un coup de tête en 2012.

« On a tous un copain de copain de copain qui a réussi à l’étranger, mais je n’avais pas le manuel. J’ai donc proposé à Eugénie qu’on aille voir ceux qui ont réussi », se souvient Maxence.

Le couple s’est lancé dans un voyage initiatique intitulé « My Little Big Trip » pour rencontrer des expatriés francais qui ont créé leur entreprise en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines puis en Australie. Ils ont finalement posé leurs valises à Montréal en 2013 et c’est ici qu’a démarré leur projet entrepreneurial.

« Chez Microsoft, on travaillait avec des gros clients et on s’est dit qu’il y avait aussi de petits clients qui n’avaient pas les moyens de s’offrir des conseils dans ce grand univers internet. Cela demande quand même un budget, mais on s’adapte et on forme nos clients. C’est une collaboration », détaille le cofondateur de MLBWeb.

Une startup qui monte

Le créneau sur lequel s’est positionné MLBWeb fonctionne et l’agence est désormais bien connue sur le marché montréalais. Durant les deux dernières années, elle est passée de deux à quinze employés.

« Début 2017, on avait des objectifs pour 18 mois, ils ont été atteints en six mois. (…) On est à un moment où il faut faire attention et ne pas prendre la grosse tête. On doit toujours se remettre en question parce qu’on peut redescendre », tempère Maxence Pezzetta.

MLBWeb continue inexorablement de croître et pour répondre aux demandes de sa liste de clients qui ne cesse de s’agrandir, elle est actuellement en phase de recrutement de nouveaux « MLBies », comme les surnomme Maxence.

« Ce ne sont pas des employés, ils sont tous ambassadeurs de My Little Big Web. C’est le petit monde qu’on a voulu créer avec Eugénie et ceux qui rentrent ici prennent le virus », promet le cofondateur.

Aider les entreprises à exister sur le web

My Little Big Web (MLBWeb) propose de venir en aide à toutes les entreprises qui cherchent à améliorer leur visibilité sur internet. L’agence propose plusieurs services, comme la création de site web, l’optimisation du référencement naturel et la publicité en ligne.

« Certaines agences jouent sur la méconnaissance des gens pour vendre leurs produits. Nous essayons d’être transparents. On manipule des données que les gens ne comprennent pas et il faut rester humble », estime Maxence Pezzetta, cofondateur et directeur associé de MLBWeb.

L’agence installée rue Moreau dans Hochelaga vient de remporter le prix récompensant le meilleur démarrage d’entreprise lors du gala ESTim de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

« On est sérieux sans se prendre au sérieux et on est fiers de recevoir un prix comme celui-là parce qu’on se dit que les gens adhèrent à cet état d’esprit », se réjouit le cofondateur de l’entreprise.