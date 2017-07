Une femme de 40 ans manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche de Jasmine Joy St-Jacques, une femme de 40 ans portée disparue.

La dame n’a pas été revue depuis qu’elle a quitté sa résidence de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve mercredi soir, vers 18 h.

Les policiers craignent pour sa sécurité, car Mme Joy St-Jacques, décrite comme une «personne vulnérable», a des problèmes de santé et doit prendre des médicaments.

Elle aurait également des problèmes pour s’orienter en dehors de son quartier et pourrait donc être à Laval ou à Longueuil, selon le SPVM.

La dame, qui a les yeux et les cheveux bruns, mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 52 kg (115 lb). Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt et des pantalons foncés.

Quiconque possède des renseignements au sujet de cette disparition peut communiquer avec le 911, un service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal, au 514 393-1133.