Une programmation de rêve au festival de sports d’action de Montréal

Le Jackalope 2017 accueillera des athlètes exceptionnels au pied du Stade olympique. Légende de sa discipline, l’américain Tony Hawk fera une démonstration sur une rampe inédite à Montréal.

«Ça va être hallucinant», promet déjà Micah Desforges, le producteur du festival Jackalope. Du 18 au 20 août prochain, une trentaine d’athlètes des quatre coins de la planète vont venir à Montréal pour participer à ce festival annuel de sports d’action.

Parmi eux, la légende du skateboard, l’américain Tony Hawk performera pour la première fois depuis vingt ans à Montréal.

«C’est un rêve d’enfant. Son manager m’a contacté pendant les fêtes, je n’y croyais pas vraiment. J’ai grandi à trois heures de Montréal au milieu de fermes et quand je l’ai vu faire le premier 900 de l’histoire, c’est cela qui m’a donné envie de travailler dans le skate», explique Micah Desforges.

Le sportif neuf fois médaillé d’or au X-Games est le premier à avoir réussi un 900 en 1999, soit deux tours et demi au-dessus d’une rampe avec son skateboard. Aujourd’hui âgé de 49 ans, il continue de parcourir le monde pour faire des démonstrations. Il est aussi à la tête d’un empire commercial et a notamment été la star de jeux vidéo qui portaient son nom entre 1999 et 2015.

En plus de Tony Hawk, le festival 2017 accueillera Pierre-Luc Gagnon, le meilleur skateur québécois de l’histoire qui fera aussi une démonstration. Les deux hommes seront en piste le samedi soir sur une rampe exceptionnelle de 14 pieds qui sera installée pour la première fois sur le site et qui a été conçue spécialement pour l’événement.

«On va avoir le héros local et la légende de ce sport. C’est un privilège. Il y aura aussi des gens de partout sur la planète qui sont des machines de skateboard. C’est un appel à la curiosité, à l’adrénaline et il y aura du spectacle», espère le producteur du festival.

Une découverte olympique

En plus de la démonstration du samedi soir, une manche de la Coupe du monde de skateboard se déroulera entre le samedi et le dimanche et une compétition d’escalade sera aussi organisée. Ces deux sports font partie des nouvelles disciplines retenues pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et les organisateurs souhaitent les présenter au public québécois.

«On veut démocratiser ces sports. Il faut s’intéresser à nos athlètes et à nos talents, car nous avons des médaillés potentiels au Québec », estime Micah Desforges.

De l’équipement sera à disposition des visiteurs pour essayer ces disciplines et plusieurs animations ludiques et sportives seront aussi accessibles.

D’autres compétitions spectaculaires auront également lieu durant cette fin de semaine comme des sauts de motocross, une course de vélo à pignon fixe et du base jump (saut en parachute) depuis la tour du Stade olympique.