L’OSM à la Promenade Bellerive, c’est ce soir!

L’Orchestre symphonique de Montréal posera ses instruments ce soir au parc de la Promenade Bellerive, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Ce concert, sous la direction du chef assistant de l’OSM Adam Johnson, est présenté à l’occasion de la tournée L’OSM dans les parcs. L’événement sera animé par le comédien et animateur André Robitaille.

La soirée sera sous le signe des musiques de film, puisque l’orchestre jouera, en autres, la Chevauchée des Walkyrie de Wagner (entendue dans Apocalypse Now), l’introduction d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss (entendu dans 2001 : L’Odysée de l’espace), ainsi que les musiques originales de Titanic, Jean de Florette et Star Wars.

Le clarinettiste Todd Cope interprétera de son côté le Thème et variations pour clarinette et orchestre de Gioachino Rossini et Oblivion d’Astor Piazzolla dans un arrangement pour clarinette et orchestre.

Le concert débutera à 19h30. La météo indique une possibilité d’orage en fin d’après-midi. Si l’orage s’avérait violent, le concert sera annulé. Dans tous les cas, amenez parapluies, imperméables et chaises.