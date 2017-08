La librairie Flèche rouge s’est relogée

Dénouement heureux pour La Flèche rouge. La librairie qui avait été invitée à quitter son local en moins de trois semaines a trouvé un nouvel endroit où poser ses étalages.

Le commerce qui devait quitter avant la fin du mois le 3235, rue Ontario se retrouve dorénavant au 4281, rue Sainte-Catherine, là où se trouvait le magasin Gabardine, un lieu visé par la propriétaire.

«Je suis aux anges, a confié Pascale André. C’est une chance qui s’est concrétisée jeudi soir en signant un bail de trois ans.»

La Flèche rouge vivait sur des baux d’un an depuis son ouverture. En juillet, le propriétaire de son ancien local lui avait indiqué que son bail serait renouvelé chaque mois pour finalement ne pas le reconduire, poussant la librairie à la porte.

«J’ai reçu un soutien incroyable des gens du quartier, cela a dépassé tout ce que je pensais pouvoir recevoir», a déclaré celle qui a déménagé ses 16 000 livres en fin de semaine, en compagnie de bénévoles.

Le choix de s’installer sur Sainte-Catherine n’était pas une évidence. Il y a un mois, elle conviait qu’un déménagement à cet endroit relevait du suicide commercial. «Je me voyais surtout à l’ouest de Pie-IX, car je voulais rester dans Hochelaga a-t-elle précisé. Mais à l’est, c’est Maisonneuve. Ce n’est plus le même quartier. Les gens ont d’autres habitudes de consommation et il y a un foisonnement culturel qui est différent.»

La librairie rouvrira en septembre avec l’ensemble des services qu’elle disposait, comme des ateliers d’éducation populaire ou le frigo communautaire, avec pour objectif de rendre «accessible la culture».