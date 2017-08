La Grande Fabrique de retour pour une 2e édition

Plus de 200 exposants sont attendus à la deuxième édition de la Grande Fabrique, la braderie de la rue Sainte-Catherine.

La Grande Fabrique est un événement qui vise à mettre en avant le savoir-faire et la passion des créateurs québécois, mais également à favoriser la consommation locale et un mode de vie écoresponsable pour tous.

« Hochelaga a une âme d’artiste, plus particulièrement Ste-Catherine qui représente une véritable pépinière d’ateliers-boutiques et d’artisans passionnés, attirés par des locaux abordables et une communauté créative déjà bien présente. La Grande Fabrique est l’occasion idéale de les faire connaître au grand public.» explique Jimmy Vigneux, directeur général de la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve qui organise l’évènement.

La Grande Fabrique est aussi un évènement regroupant tous les acteurs créatifs et dynamique d’Hochelaga comme Homme de Lettres, Sino, l’Imprimerie centre d’artistes et le Fab Lab du Pavillon d’éducation communautaire. L’ensemble de ses partenaires effectueront des démonstrations artistiques durant les 2 jours de l’évènement pour faire connaître leurs services et produits.

La Grande Fabrique se tiendra les 19 et 20 aout prochain.