Retour du PR@M-Commerce dans HOMA

Dès le 16 septembre, les commerçants des rues Ontario et Sainte-Catherine Est pourront à nouveau bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 250 000 $ pour la rénovation de leur établissement.

Ces montants seront alloués dans le cadre du commerce du programme Réussir@Montréal (PR@M-Commerce). Après avoir été interrompu en 2012, le programme a été relancé par la Ville dans 6 secteurs de Montréal à l’automne 2015, mais celui de la SDC Hochelaga-Maisonneuve était toujours en attente du feu vert.

Or, le 30 août, le comité exécutif de la Ville a édicté l’ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes du PR@M-Commerce applicable au secteur de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

«C’était la dernière étape avant l’application du programme», a confirmé Gabrielle Fontaine-Giroux, relationniste à la Ville de Montréal.

Une bonne nouvelle

Cette annonce concerne les entreprises et les propriétaires d’immeubles commerciaux de la rue Ontario Est (entre la rue Darling et le boulevard Pie-IX) et la rue Sainte-Catherine Est (entre l’avenue Bourbonnière et la rue Viau).

«En offrant une solution concrète aux besoins exprimés de la communauté d’affaires, le PR@M-Commerce constitue une mesure phare de la stratégie de développement économique de la Ville de Montréal», a commenté Denis Coderre.

Cette «solution» dont parle le maire de Montréal se décline en deux types d’aide financière: une pour les travaux en design d’aménagement (subvention de 4000 à 20 000$), et l’autre pour les travaux de rénovation (subvention de 50 000 à 250 000$).

Maçonnerie, murs extérieurs, vitrines, éclairage, aménagement des accès aux bâtiments, modification d’enseigne, agrandissement, etc. Le soutien financier sera accordé à tous travaux favorisant la revitalisation et la mise en valeur des deux artères commerciales.

Un programme qui a fait ses preuves

«L’esprit d’initiative et l’imagination des entrepreneurs de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve n’est plus à démontrer. Le programme agira comme un levier très efficace pour accroître leur compétitivité et renforcer le pouvoir d’attraction économique de ce secteur», a ajouté M. Réal Ménard, maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

D’après les données fournies par la Ville de Montréal, 45 commerçants et propriétaires d’immeubles avaient pu bénéficier de la première édition du PR@M-Commerce entre 2009 et 2013 dans l’arrondissement. Les montants alloués en subvention avoisinaient alors près de 1,1M$ et ils «ont généré des investissements privés de plus de 10,3 M$ en travaux et honoraires professionnels des commerçants de ce secteur», précise Mme Fontaine-Giroux.

À l’époque, le restaurant Cabotins avait profité d’une subvention de plus de 15 000 $ afin de rénover et refaire sa vitrine. Un coup de pouce financier qui avait permis d’éponger le tiers des dépenses.

En 2014, Yves Robillard, un des co-propriétaire de cet établissement situé au 4821 Rue Sainte-Catherine Est avait alors partagé son expérience aux Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, en clamant: «Le PR@M-Commerce doit revenir» parce qu’ «en tant que commerce, la situation économique est difficile. Ça nous aide à rester vivants.»

La nouvelle édition du PR@M-Commerce prévoit un budget 15,4 M$ pour l’ensemble des secteurs retenus jusqu’en 2020.