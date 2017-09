Le Parc olympique accueillera la série mondiale de plongeon dès 2018

Montréal a été retenue parmi les villes qui vont accueillir cette compétition annuelle qui se déroule en plusieurs étapes. Les meilleurs plongeurs et plongeuses du monde participent à cette compétition.

«Le Parc olympique est le lieu de tous les possibles. Il n’y a rien qu’on a pas eu ici, donc nous sommes fiers d’avoir de tels événements», s’est réjoui Michel Labrecque, le président-directeur général du Parc olympique lors de l’annonce de ce partenariat mardi 19 septembre.

Du 27 au 29 avril 2018 puis sur une base annuelle au moins jusqu’en 2021, Montréal figurera parmi les villes hôtes du calendrier de la série mondiale de plongeon FINA (Fédération internationale de natation). Cette compétition par étapes rassemble un maximum de six plongeurs ou équipes, avec des finales à chaque jour.

Près de 30 M$ ont été récemment investis pour rénover les bassins qui ont accueilli les Jeux olympiques de 1976. Lors de la compétition, le Parc olympique annonce que cette piscine sera transformée en une scène théâtrale, avec des éléments graphiques et des effets lumineux grâce à l’aide de la FINA.

«Nos piscines sont aux normes, elles sont belles et lumineuses. Montréal s’est forgé une réputation de ville de plongeon qui va être renforcée et cela va aider nos athlètes à performer», espère M. Labrecque.

Attirer les événements internationaux

La série mondiale de plongeon FINA n’est qu’une étape dans la stratégie globale du Parc olympique. Afin de profiter pleinement de cet espace au cœur de la métropole, l’instance souhaite accueillir de plus en plus d’événements majeurs internationaux.

«Nous sommes dans cette stratégie d’événements réguliers. Nos installations sont prêtes, cela va nécessiter beaucoup de travail, mais le monde aime ça et c’est une fierté d’accueillir les meilleurs athlètes du monde», assure Michel Labrecque.

Ce genre de compétition est aussi un atout pour faire rayonner Montréal puisque la série mondiale de plongeon est télédiffusée à l’international.

Durant cet événement, les huit épreuves olympiques seront mises en scène avec le tremplin 3 mètres en individuel et synchronisé et la plateforme dix mètres en individuel et synchronisé chez les hommes et chez les femmes. Des finales de plongeon synchronisé mixte seront aussi proposées.