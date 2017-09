Bientôt une nouvelle épicerie zéro déchet dans Hochelaga

Premier festival zéro déchet de Montréal Les 14 et 15 octobre prochains, L’Association québécoise zéro déchet (AQZD) organise le premier festival zéro déchet de Montréal au marché Bonsecours. Autour de sa devise «inspirer, outiller, agir», l’AQZD va proposer des conférences et panels de discussion, une foire de cinquante exposants et des ateliers pour parents et enfants pour apprendre à fabriquer des produits ménagers et d’hygiène chez soi. Par ailleurs, une association des commerçants zéro déchet a aussi été créée pour inciter les producteurs à tendre le plus possible vers ce mode de consommation. «Je ne vois pas de concurrence. On travaille ensemble pour un mode de vie», estime Ahlem Belkheir, fondatrice de Méga Vrac.