SOIR 2017 arrive dans Hochelaga

La foire éphémère d’arts émergents SOIR va s’installer dans le quartier Hochelaga pour la première fois le 6 octobre. Pendant cette soirée, des performances artistiques variées seront proposées dans une vingtaine de commerces.

Les premières prestations auront lieu à 3h de l’après-midi le vendredi et la programmation prévoit des spectacles jusqu’à 3h du matin le samedi sur les rues Ontario et Sainte-Catherine Est.

«Le concept c’est d’aller dans différents commerces et d’associer des artistes avec ces commerces et leur identité. Il y a autant de l’art visuel que des shows artistiques. On essaye de ne pas mettre tous les shows en même temps, mais ce sera difficile de tout voir», précise Catherine Bilodeau, fondatrice de ce festival.

Après une première édition en 2016, SOIR 2017 a fait son retour cette année sur la rue Beaubien et a décidé de s’exporter pour la première fois en proposant cet événement dans Hochelaga. Un sondage réalisé l’an dernier avait plébiscité ce quartier où les organisateurs assurent avoir trouvé des partenaires motivés et un écho favorable.

Préparée en partenariat avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve, cette foire éphémère vise à mettre en avant toutes les formes artistiques.

«On essaye d’aller chercher le plus de disciplines possible. Le “match” entre l’artiste et le commerce est important, donc on s’adapte, on joue avec le décor… On veut créer plein de petits événements qui se passent en même temps», détaille Mme Bilodeau.

Ainsi, des lectures de poésies, un atelier de création collaborative, des concerts, du théâtre, de la danse ou encore un karaoké poésie sont prévus durant toute cette soirée.

Certains événements sont gratuits et la programmation détaillée est disponible sur la page Facebook de SOIR 2017.