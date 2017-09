Les toilettes des parcs s’invitent dans la campagne municipale

Plusieurs citoyens se plaignent des horaires d’ouverture des chalets et principalement au sujet des toilettes. Projet Montréal a fait de cette problématique une promesse de campagne.

«Il n’y a pas une fois où je suis allée au parc où ce n’était pas fermé. Je n’ai jamais pu rentrer à l’intérieur», constate amèrement Annie Sasseville. Cette résidente d’Hochelaga fréquente régulièrement le parc Lalancette avec ses enfants et elle affirme que le chalet inauguré en juin 2015 est très peu utilisé.

Ce nouveau bâtiment qui a coûté 2,5 M$ avait pourtant été construit à neuf pour offrir notamment un espace avec des toilettes aux usagers.

Mais comme Annie Sasseville, plusieurs personnes se plaignent de cette situation sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Ils déplorent généralement de ne pas pouvoir accéder à l’eau pour se désaltérer et le fait que les toilettes de ce bâtiment soient trop régulièrement fermées.

«Ça a pris du temps pour le construire et on ne sait pas à quoi ça sert. Pendant les travaux du chalet, il y avait une toilette chimique à côté et c’est la seule fois où on a eu des toilettes dans le parc», ajoute Mme Sasseville.

«Les gens se plaignent à juste titre, les horaires ne sont pas clairs», avoue un employé de l’arrondissement qui préfère garder l’anonymat. Ce dernier pense toutefois qu’une ouverture permanente entraîne un risque de dégradation.

Calendrier prolongé

Interrogé par TC Media, l’arrondissement a fait parvenir le calendrier 2017 d’ouverture des 24 parcs de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Ce document précise que toutes les installations étaient accessibles à ce qui correspond généralement aux heures de forte activité entre le 17 juin et le 18 août. Treize d’entre eux ont même bénéficié d’une ouverture anticipée le 13 mai et seize ont été prolongés jusqu’au 4 septembre. L’arrondissement a aussi rouvert certains espaces jusqu’au 27 septembre à cause des fortes chaleurs. Par ailleurs, les équipements du parc Louis-Riel ne seront fermés que le 27 octobre.

«On n’ouvre pas quand il y a personne, si les toilettes ne sont pas surveillées, il y a un risque de dégradation. Aux heures de grand achalandage, les toilettes sont ouvertes et disponibles», assure le maire d’arrondissement, Réal Ménard.

Selon ce calendrier, dans le cas du parc Lalancette, le chalet aurait été ouvert jusqu’à 20h du lundi au jeudi durant l’été.

Il est aussi utilisé par l’organisme La Maison à petits pas (MAPP) les fins de semaine, lorsque le temps le permet, pour l’activité sportothèque. La MAPP assure que les toilettes sont ouvertes au public à chaque fois que ses membres sont sur place. L’arrondissement ne prévoit toutefois pas d’ouverture de secours si l’organisme n’est pas présent.

Promesse politique

Face à ces reproches de citoyens, Projet Montréal propose de doubler les heures d’ouverture des toilettes publiques de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en cas d’élection à la mairie le 5 novembre prochain.

«Quand c’est ouvert, c’est à des heures assez courtes et je constate cette problématique en tant que parent. Cela provoque des problèmes de propreté et c’est malaisant. C’est inacceptable, surtout pendant les périodes de canicule», s’insurge Pierre Lessard-Blais, candidat à la mairie d’arrondissement pour Projet Montréal.

Le parti d’opposition prévoit de partager la responsabilité de l’ouverture des toilettes entre les surveillants étudiants, les cols bleus et les organismes communautaires et services de garde pour augmenter la fréquence et assurer la propreté de ces espaces.