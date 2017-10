Projet Montréal veut dynamiser la rue Sainte-Catherine Est

Projet Montréal a dévoilé ses promesses pour les artères commerciales de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La rue Sainte-Catherine Est figure parmi les trois secteurs clés ciblés.

Le parti politique estime que l’arrondissement a besoin d’investissements et de projets structurants pour développer son activité commerciale.

Ainsi, en cas d’élection le 5 novembre, l’équipe locale promet de concentrer ses actions pour dynamiser les secteurs Hochelaga-Des Ormeaux et de Marseille-Desautels dans Mercier et Sainte-Catherine Est dans Hochelaga.

«Pour que les gens fréquentent davantage nos rues commerciales, il faut des aménagements urbains accueillants et des projets dynamiques», fait valoir Pierre Lessard-Blais, candidat à la mairie de l’arrondissement pour Projet Montréal.

Sur la zone Sainte-Catherine Est, le parti promet d’investir pour l’amélioration de l’éclairage et de la sécurité routière, d’installer des supports à vélo et de verdir les trottoirs en élargissant les fosses d’arbres. Une signature locale avec du mobilier urbain serait créée et des projets d’art public réalisés par des gens du quartier pourraient être intégrés dans la configuration de la rue pour inciter les citoyens à se réapproprier ce secteur.

Pour rappel, un programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI) est actuellement mené par la table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve et cible notamment la rue Sainte-Catherine Est. L’objectif de redonner de la vigueur à cette artère commerciale.

«C’est un programme qui fonctionne bien et nous sommes satisfaits du travail de la table de quartier. On s’inspire justement de ses recommandations pour notre programme de revitalisation. La rue Sainte-Catherine est une grande oubliée, elle a une histoire, a été très fréquentée et elle a besoin d’amour», ajoute le conseiller du district Hochelaga, Éric Alan Caldwell, également candidat à sa succession pour Projet Montréal.

Ce dernier estime aussi que les dernières administrations en charge de l’arrondissement ont failli dans la revitalisation de cette artère.