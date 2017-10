Hochelaga fête ses récoltes

L’organisme Sentier urbain organise une fête des récoltes dans son jardin collectif. Un concert et un repas Potluck seront proposés durant cette fête de quartier.

Ce jardin situé sur la rue Préfontaine avait déjà organisé des événements spéciaux pour promouvoir ses activités, mais c’est la première fois qu’une fête des récoltes y est programmée. Elle aura lieu le jeudi 12 octobre entre 17h et 20h. Après cinq ans d’existence, l’organisme Sentier urbain veut faire connaître ce petit coin de verdure à la population du quartier.

«On souhaite que le jardin soit une référence en agriculture urbaine et qu’il serve de plateforme ou les citoyens et organismes viennent s’impliquer. On veut que la communauté en profite», explique Agathe Moreau, coordonnatrice en agriculture urbaine.

Sur ce site, des citoyens entretiennent une soixantaine de bacs hors-sol de cultures variées ainsi qu’une petite serre pour démarrer certaines semences. Sentier urbain sert de coordonnateur et d’accompagnateur.

Les agriculteurs en herbe peuvent d’ailleurs se faire connaître auprès de l’organisme puisque des sélections sont organisées pour les nouveaux membres qui veulent intégrer le comité.

En ce qui concerne la fête des récoltes, elle est gratuite et ouverte à tous, même si l’ambition est de demeurer une fête de quartier. Durant cet événement, une visite du jardin sera proposée avant une récolte de semences en milieu urbain par l’organisme Terre promise, une semencière artisanale locale qui produit des semences écologiques de variétés potagères rares ou en voie d’extinction.

Pour la partie plus festive, le groupe Ramon Chicharron fera un concert aux sonorités latino-américaines puis un repas Potluck aura lieu sur place. Chacun est invité à amener un plat de son choix et Sentier urbain offrira des préparations avec les récoltes du jardin d’Hochelaga.