Équipe Coderre projette la construction d’au moins 5000 logements sociaux

Avec la cession d’une partie des compétences et financements de la Société d’habitation du Québec (SHQ) à la Ville de Montréal, Équipe Coderre s’engage à construire au moins 1250 logements par année lors du prochain mandat. Le FRAPRU juge cette promesse insuffisante.

Cette entente entre la SHQ et la Ville de Montréal prévoit notamment le transfert partiel d’AccèsLogis Québec, une aide financière pour la réalisation de logements sociaux.

Selon Russell Copeman, responsable de l’habitation au comité exécutif, l’adaptation de ce programme aux réalités montréalaises va permettre d’accélérer la construction de nouveaux logements sociaux dans la métropole.

«Le montage financier ne fonctionnait pas à Montréal. Grâce à l’entente signée, il y a un transfert de responsabilités et d’une partie du budget. Cela nous permet de mettre en place un programme plus adapté qui fera en sorte que ce sera plus facile de proposer des projets et qu’ils voient le jour. Les citoyens auront une meilleure qualité de vie», a indiqué M. Copeman lors d’une conférence de presse lundi 16 octobre.

Avec cette entente, Équipe Coderre entend notamment rehausser les coûts admissibles de 24% et ajuster les budgets de démarrage pour réaliser plus de projets d’habitation. Selon les projections du parti, cela se traduira par la construction d’un minimum de 5000 logements sociaux lors du prochain mandat à l’échelle montréalaise, soit 1250 par année.

440 unités programmées dans MHM

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve va concentrer environ 10% de cette projection, avec au moins 500 nouveaux logements sociaux promis entre 2017 et 2021.

Réal Ménard, le maire d’arrondissement et candidat pour Équipe Coderre, a d’ores et déjà précisé que 440 unités étaient programmées dans le cadre des projets de la cour de voirie Honoré-Beaugrand, du site Chevrolet, du secteur Assomption Nord, du terrain Métro Notre-Dame et du centre NAHA notamment.

Grâce au nouveau statut de métropole, l’élu a aussi évoqué la possibilité de faire des acquisitions stratégiques avant d’autres acheteurs pour y développer du logement social. Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, une dizaine de terrains sont envisagés par M. Ménard.

«C’est en conformité avec ce qu’on voulait faire. On devrait être capable, si le financement est là, de dépasser les 125 unités par année. […] C’est le seul moyen de garder les gens qui ont le moins d’argent dans le quartier», s’est félicité Michel Roy, directeur général de la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Insuffisant pour le FRAPRU

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) salue l’entente signée entre la SHQ et la Ville de Montréal au sujet d’AccèsLogis, mais n’est pas surpris ni enthousiaste après l’annonce de lundi 16 octobre.

«On nous annonce des unités que Montréal a déjà sur son territoire, mais qu’on ne pouvait pas faire à cause des problèmes du programme AccèsLogis. On a 102 480 personnes en attente d’un logement social à Montréal, à ce rythme-là, ça va prendre 82 ans pour répondre aux besoins actuels», déplore Marie-José Corriveau, porte-parole du FRAPRU.

L’organisme demande à la Ville de faire pression pour obtenir des financements de Québec et Ottawa.

«Ce n’est qu’un petit bout de bonne nouvelle, il faut des demandes plus poussées aux gouvernements supérieurs», réclame Mme Corriveau.