Équipe Coderre promet des investissements majeurs pour Hochelaga

Les candidats d’Équipe Coderre dans Hochelaga-Maisonneuve ont présenté leurs engagements pour le district Hochelaga. Trois grands projets sont annoncés pour les loisirs, la culture et le sport, en plus d’une volonté de piétonniser plusieurs espaces du quartier.

Réal Ménard, maire sortant et candidat à la mairie d’arrondissement pour Équipe Coderre, a présenté ces engagements en compagnie de Jean-François Beaupré, candidat dans Hochelaga, et de Simon-Robert Chartrand, candidat dans Maisonneuve-Longue-Pointe.

«C’est un quartier en transformation qui incarne avec beaucoup de succès la question de la mixité, a estimé M. Ménard. Nous allons réaliser trois projets structurants qui vont offrir aux familles des équipements modernes, adaptés qui vont contribuer grandement à l’amélioration de la qualité de vie des gens.»

M. Ménard a d’abord rappelé le processus d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve. Un concours d’architecture a notamment été organisé par l’arrondissement pour rajouter 2075 m² à ce bâtiment patrimonial de la rue Ontario. Ce projet vise une certification LEED en énergie et développement durable et permettra notamment d’accueillir 15 000 documents supplémentaires, soit 85 000 au total. Cet agrandissement devrait coûter 23 M$ et doit être finalisé en 2020.

Le second projet d’envergure est la construction d’un centre de loisirs dans le parc Hochelaga pour 16 M$. Réal Ménard a annoncé cet investissement le 21 septembre dernier après avoir revu ce projet initialement prévu à proximité de l’aréna Francis-Bouillon, mais qui avait été contesté par des organismes et des citoyens. Le bâtiment doit être livré en 2021 et accueillera un gymnase, des salles de spectacle et des salles multifonctionnelles.

Le troisième engagement majeur est la mise en place d’une «signalisation créative» au coût de 50 000$ afin d’inciter les visiteurs du quartier à s’aventurer au sud du Parc olympique jusqu’aux rues commerçantes que sont Sainte-Catherine et Ontario.

Plus de secteurs piétons

Jean-François Beaupré a ensuite affirmé sa volonté de dynamiser plusieurs secteurs du quartier en renforçant l’attractivité, notamment par la piétonnisation.

En sa qualité de directeur de la Corporation d’animation des places publiques, le candidat d’Équipe Coderre pour le district fait de cet objectif un engagement important en cas d’élection.

Il souhaite notamment poursuivre la piétonnisation du secteur de la place Simon-Valois en établissant une zone de rencontres et de partage avec une vitesse réduite à 20 km/h.

Dans la même optique, M. Beaupré soutient la création d’une zone piétonne au centre de l’avenue Morgan entre le parc et le marché Maisonneuve. Si Réal Ménard a indiqué que ce projet ne verrait peut-être pas le jour durant le prochain mandat, le candidat d’Hochelaga entend œuvrer pour réaliser au moins un premier tronçon entre les rues Ontario et Sainte-Catherine d’ici 2021.

Par ailleurs, Équipe Coderre souhaite reconduire le projet de Patio culturel sur l’avenue Desjardins entre la bibliothèque et la maison de la culture.

Des investissements seront aussi débloqués pour le réaménagement des terrains de sport et des sentiers du parc Lalancette et la création d’une nouvelle entrée, d’un terrain de volley-ball et de tables de ping-pong pour 800 000$. Enfin 1,2 M$ seront consacrés aux pataugeoires des parcs Raymond-Préfontaine et Saint-Aloysius.