Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve

Les candidats à la mairie d’arrondissement et dans les districts Hochelaga et Maisonneuve-Longue-Pointe vont débattre mercredi 25 octobre au Pavillon d’éducation communautaire pour convaincre les électeurs en vue de l’élection du 5 novembre.

Pierre Lessard-Blais (Projet Montréal) et Réal Ménard (Équipe Denis Coderre pour Montréal), qui sont les deux prétendants au poste de maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ont confirmé leur présence à ce rendez-vous. Les candidats au poste de conseiller de ville dans Hochelaga Jean-François Beaupre (Équipe Denis Coderre pour Montréal) et Éric Alan Caldwell (Projet Montréal) vont aussi y participer, tout comme Simon-Robert Chartrand (Équipe Denis Coderre pour Montréal) et Laurence Lavigne Lalonde (Projet Montréal) pour le district Maisonneuve–Longue-Pointe.

Cet événement politique est organisé par la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve en vue des élections municipales du 5 novembre. Les citoyens pourront présenter leurs questions entre 18h30 à 19h, elles seront ensuite sélectionnées au hasard et le débat débutera à 19h.

La soirée est prévue pour se dérouler en trois rondes. Durant la première, les deux candidats à la mairie de l’arrondissement auront une minute pour se présenter et 35 minutes seront accordées aux questions où chacun aura deux minutes pour exposer son point de vue. Les deuxième et troisième rondes seront consacrées aux candidats des districts sur un format quasi identique. Ils n’auront toutefois que 25 minutes pour répondre aux questions. À chaque ronde, une minute de conclusion sera accordée à chaque candidat alors que les prétendants à la mairie auront deux dernières minutes chacun pour clore la soirée.

Le débat sera diffusé en direct sur la page Facebook de La Table de quartier.

La soirée électorale aura lieu le mercredi 25 octobre à partir de 18h30 dans la grande salle du Pavillon d’éducation communautaire (PEC) au 1670 avenue Desjardins.