Six candidats pour trois postes dans Hochelaga-Maisonneuve

À quelques jours de l’élection municipale dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les principaux engagements, les objectifs et le message des six candidats du quartier pour les postes de maire, conseiller du district Hochelaga et conseiller du district Maisonneuve–Longue-Pointe.

Mairie d’arrondissement

Réal Ménard, Équipe Denis Coderre pour Montréal

Engagement. La construction, dans Hochelaga, d’un nouveau centre de loisirs avec salle de spectacle et locaux multifonctionnels pour les citoyens et les organismes.

La construction d’au moins 500 unités d’habitation pour du logement social dans les prochaines années.

Des investissements de plus de 10M$ dans plusieurs parcs et places publiques dans tout l’arrondissement.

Son objectif. Je souhaite que l’arrondissement soit l’un des endroits les plus agréables, pour vivre ensemble pour les familles et les aînés peu importe le revenu dont ils disposent. Où il y a une grande offre culturelle et où nos artères commerciales sont vivantes, accueillantes et prospères. C’est ce qui anime mon engagement politique et ce que je continuerai à porter.

Son message. Je demeure dans Hochelaga, je vous côtoie tous les jours. J’ai l’honneur et le plaisir de vous représenter depuis de nombreuses années et je souhaite le faire encore pour voir se réaliser de grands projets structurants qui vont moderniser notre arrondissement et qui amélioreront notre qualité de vie à tous.

Mairie d’arrondissement

Pierre Lessard-Blais, Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Engagement. Hochelaga-Maisonneuve est un quartier en pleine transformation et on ne peut regarder passer la parade. Nous avons besoin d’élus dynamiques qui investiront dans le logement, la gestion des chantiers et le transport en commun.

Son objectif. Les citoyens de l’Est de Montréal ne doivent plus être pris pour acquis. Ils ont besoins d’élus qui seront à leur écoute et surtout, qui défendront leurs intérêts. Nous n’aurons pas peur de nous lever avec les citoyens pour défendre notre monde et notre quartier.

Son message. Les sondages le prouvent; ces élections sont très serrées. Chaque vote fera une différence et c’est le moment idéal pour choisir quel avenir nous voulons pour notre quartier et notre ville. Allez voter!

Conseiller de Hochelaga

Jean-Francois Beaupré, Équipe Denis Coderre pour Montréal

Engagement. Je veux créer et moderniser les espaces publics afin qu’ils deviennent des lieux de rencontre qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des gens. Je m’engage à créer un pôle familial au Parc Hochelaga en y construisant un centre de loisirs multifonctionnel, à moderniser les installations de nombreux parcs et principales places publiques de Hochelaga ainsi qu’à développer le nombre d’unités de logements de type familial et social.

Son objectif. Dans une vision de développement de milieu de vie original à identité forte, pensons à Hochelaga-Maisonneuve comme un rêve de longue date. Je crois à l’innovation sociale et à l’émergence d’une intelligence collective porteuse de solutions créatives, modernes et adaptées pour un Hochelaga et un Montréal inclusif, influant et rayonnant.

Son message. Je vis et fais vivre Hochelaga. J’y ai fondé ma famille. J’y ai fondé une organisation communautaire. J’y fait mes achats. Je sillonne ses rues. Je veux servir ce quartier et cette communauté que j’aime profondément. C’est avec beaucoup d’humilité et d’écoute que j’ai pris la décision d’être candidat aux élections municipales et ce sont avec ces mêmes valeurs que je souhaite vous représenter. Ramenons le pouvoir dans Hochelaga.

Conseiller de Hochelaga

Éric Alan Caldwell, Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Engagement. Les investissements se feront dans nos milieux vie communs: verdir nos rues, ajouter des poubelles, des supports à vélo et de l’art public. Les espaces publics et les parcs seront plus propres et mieux entretenus. Vivre en ville c’est partager l’espace public, on y veut une place pour tous.

Son objectif. Avoir un système de transport en commun plus performant. Tous les nouveaux aménagements devront favoriser les déplacements à pieds, à vélo ou en transport collectif. On doit faire l’effort de réfléchir afin d’avoir ville qui mise sur la mobilité durable.

Son message. Mon rôle d’élu me permet de représenter les citoyens du quartier auprès de la ville-centre. La ville ne doit pas être un frein aux bonnes idées et aux initiatives citoyennes. Avec Projet Montréal, vos bonnes idées feront du chemin.

Conseiller de Maisonneuve–Longue-Pointe

Simon-Robert Chartrand, Équipe Denis Coderre pour Montréal

Engagement. Je souhaite rendre nos espaces publics plus accessibles, plus verts et plus sécuritaires. Je vais donc réaménager l’avenue Pierre-de Coubertin afin d’élargir les trottoirs à cinq mètres, ajouter une piste cyclable protégée et planter une centaine d’arbres. De plus, je compte aussi réaménager le parc Saint-Clément afin de doubler la superficie du chalet de parc et rénover la pataugeoire. Finalement, je vais soutenir à la hauteur de 100 000 $ des projets qui seront issus de la communauté et portés par la Table de quartier de Mercier-Ouest.

Son objectif. Mon ambition est de mieux relier les différents quartiers de l’arrondissement en développant plus de liens piétonniers et cyclables sécuritaires et d’améliorer la circulation du transport en commun dans nos quartiers.

Son message. Il est temps que Mercier-Hochelaga-Maisonneuve parle d’une seule voix. Si les citoyens des quartiers appuient l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, ils seront au pouvoir et aux commandes de Montréal. Plus que jamais, la voix de nos quartiers sera entendue. Je serai le porte-parole de tous et de toutes vos causes.

Conseillère de Maisonneuve–Longue-Pointe

Laurence Lavigne Lalonde, Projet Montréal – Équipe Valérie Plante

Engagement. Il est impératif de planifier avec les citoyens et les acteurs concernés le développement du secteur Assomption sud afin d’y assurer un développement durable qui bonifiera l’offre de services aux résidents.

Son objectif. Que nos quartiers deviennent plus vivants à travers une offre commerciale et culturelle dynamique, ouverte et accessible à tous.

Son message. Je souhaite offrir aux résidents de Maisonneuve-Longue-Pointe des mécanismes de participation citoyenne qui permettront à tous de s’exprimer et de participer au processus décisionnel.