Louis-Philippe Gingras et Mat Vézio en plateau double dans Hochelaga

Dans le cadre de la série Révèle la relève, les auteurs-compositeurs-interprètes Louis-Philippe Gingras et Mat Vézio vont se partager le cabaret de la maison de la culture Maisonneuve le temps d’une soirée le 10 novembre à 20h30. Il est prévu qu’ils jouent chacun leurs chansons, mais ces deux artistes qui se connaissent bien préparent aussi quelques instants en commun.

À quoi va ressembler ce spectacle du 10 novembre?

Mat Vézio: Je vais faire mon set de 45 minutes et il va faire le sien ensuite. Mon spectacle change tout le temps de formule, cela dépend du contexte et puis c’est un challenge d’apporter des choses différentes. Celui-là sera avec deux choristes, Sabrina Halde et Sarah Bourdon, Ludo Pin à la guitare, et Navet Confit à la batterie. Je suis super bien entouré.

Louis-Philippe Gingras: Je prévois une version différente de mes chansons avec un arrangement pour quatre personnes. Il y aura avec moi un violon, un violoncelle et un piano à queue. Cela fait un moment que je roule ces chansons, elles ont déjà une vie et je voulais les emmener vers quelque chose d’inconnu pour voir si elles peuvent être différentes.

Est-ce que vos deux univers se combinent bien?

L-P.G.: C’est sûr que nos univers vont se rejoindre. Mat c’était mon drummer, donc on se connaît bien. On a deux façons d’écrire et de composer différentes, mais j’aime beaucoup son univers. On aime tous les deux jouer avec les mots donc je pense que ça va être une belle soirée.

M.V.: J’ai accompagné Louis-Philippe un bon nombre d’années donc je suis content de faire ce plateau double avec lui. Ce sont deux univers différents, mais nos deux univers mettent en avant les textes et puis comme il sera entouré de cordes, alors que son CD est plus rock, et moi dans une version plus rock, alors que mon CD est intimiste, ça va faire un lien.

Avez-vous prévu de vous rejoindre sur scène?

M.V.: Il va venir m’accompagner sur une chanson qui s’appelle Fukushima et je devrais l’accompagner sur une de ses chansons. […] Ce sera un genre de party familial.