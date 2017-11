Pierre Lessard-Blais prépare sa feuille de route

Quel avenir pour les grands chantiers de Hochelaga-Maisonneuve? Durant la campagne, Équipe Denis Coderre et Projet Montréal se sont opposés sur certains dossiers en cours dans l’arrondissement. Au sujet du nouveau centre de loisirs du parc Hochelaga, Pierre Lessard-Blais a confirmé que son parti avait l’intention de retourner à la table à dessin, sans toutefois remettre en cause la nécessité de ce projet. À propos de l’Assomption sud, le nouveau maire veut modifier le mandat de l’Office de consultation publique de Montréal pour réfléchir à la valorisation de ce territoire sans prendre la Cité de la logistique comme un acquis. Pour ce qui est du réaménagement de l’avenue Pierre De Coubertin, la nouvelle administration soutient le verdissement, la piétonnisation et l’aménagement de voies cyclables, mais souhaite aussi aménager une place publique proche de la station Viau. Enfin, pour l’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, M. Lessard-Blais n’entend pas remettre en cause le projet mené jusqu’ici.