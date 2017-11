Un air de Brésil au Collège de Maisonneuve

Avec le spectacle TXAI, le Chœur scénique brésilien de Montréal présente une comédie musicale sur le thème de l’amitié au Collège de Maisonneuve. L’objectif est de promouvoir la culture brésilienne au-delà des traditionnelles samba et bossa-nova.

Sur scène, trente chanteurs et cinq musiciens ainsi que dix enfants et adolescents vont participer à ce spectacle musical samedi 25 novembre. En dehors d’une chanteuse équatorienne, les membres de cette troupe montréalaise sont tous d’origine brésilienne. Ce groupe a été fondé pour célébrer la diversité de la culture et de la musique de son pays d’origine, souvent cantonné à quelques stéréotypes.

«L’objectif de nos spectacles est vraiment de montrer ce qu’on fait au Brésil et de mettre en avant notre culture. Cette année, on en profite pour mettre à l’honneur le compositeur et chanteur Milton Nascimento», explique Alice Bornhofen, membre du Chœur scénique brésilien de Montréal.

Dans son registre qui associe les sonorités afro-brésiliennes avec le jazz brésilien, Milton Nascimento est l’un des artistes les plus célèbres de son pays. Il jouit aussi d’une reconnaissance internationale et s’est notamment produit lors du Festival de Jazz de Montréal en 2011.

Nostalgie et poésie

TXAI est le troisième spectacle du Chœur scénique brésilien de Montréal qui a été fondé en 2014. L’an dernier, la troupe était montée sur scène à l’auditoire de la Grande Bibliothèque lors de deux représentations d’une comédie musicale sur la «Saudade», mot qui évoque une nostalgie mélancolique et qui est souvent présenté comme le plus dur à traduire de la langue portugaise.

Le spectacle 2017 aborde de nouveau cette amertume poétique à travers le thème de l’amitié, puisqu’en langue Kaxinawà, peuple natif brésilien, le mot TXAI signifie : «Plus qu’un ami, plus qu’un frère. La moitié de moi qui existe en toi est la moitié de toi qui vit en moi.»

Les 17 chansons seront toutes en langue portugaise, mais la partie narrative se fera en français et les paroles seront expliquées afin de suivre le fil de ce spectacle exotique et original.

La jeune troupe montréalo-brésilienne avait fait salle comble lors de son spectacle 2016 avec 600 spectateurs sur deux spectacles. Elle espère faire de même cette année, même si la barre a été relevée puisque la salle Sylvain-Lelièvre du Collège de Maisonneuve peut accueillir près de 1000 personnes sur les deux représentations programmées à 17h et 20h le samedi 25 novembre.

Pour avoir des informations sur les billets, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement TXAI ou sur celle du Chœur scénique brésilien nommée «Coro Cênico Brasileiro».