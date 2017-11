Une déclaration d’amour à Montréal à la maison de la culture Maisonneuve

Les élèves de 5e et 6e années de l’École Maisonneuve vont présenter Montréal, ma muse le 29 novembre prochain à la maison de la culture. Cette performance théâtrale et musicale retrace l’histoire de Montréal à travers des instants marquants du XXe siècle.

L’idée de ce spectacle a germé dans la tête de deux enseignantes du troisième cycle de l’École Maisonneuve. En charge du programme de théâtre, Véronique Bergeron et Josée Drouin ont voulu profiter du 375e anniversaire de Montréal pour connecter art et histoire.

«Nous avions cette préoccupation éducative. En plus, je suis une fan de ma ville et le programme scolaire pour les 5e et 6e années aborde les changements de la société québécoise, donc c’était parfait», explique Véronique Bergeron.

Si les textes de cette comédie musicale ont été préparés par les deux enseignantes, les chansons ont été écrites par les enfants sur des épisodes marquants du XXe siècle comme la crise économique de 1929, les belles années du Canadien, l’Expo 67, la crise d’octobre 1970, la tempête de l’hiver 1971, le quartier Hochelaga-Maisonneuve ainsi que l’avenir de la ville. Ils ont ensuite été mis en musique par des artistes partenaires.

Selon Mme Bergeron, cette plongée ludique dans l’histoire de la ville a facilité l’apprentissage pour ses élèves.

«Ils retiennent énormément en jouant et en incarnant des personnages. Ils comprennent mieux que dans les livres où les notions sont parfois un peu froides», estime-t-elle.

Le spectacle a déjà été joué en mai dernier par la cohorte précédente, mais face au succès de Montréal, ma muse, les deux enseignantes ont décidé de reprendre les textes préparés l’an dernier pour les faire rejouer par leurs nouveaux élèves.

«Ils avaient envie de le faire. On a beaucoup travaillé le chant, le jeu, les chorégraphies, nous avions des répétitions deux fois deux heures par semaine et les élèves ont vraiment mis les bouchées doubles. La cohorte de cette année a réussi à mettre sa couleur», se réjouit Véronique Bergeron qui souligne aussi le soutien des parents dans ce projet intense.

En tout, 37 enfants de onze et douze ans vont monter sur scène le mercredi 29 novembre à 19h30 pour ce spectacle hommage à Montréal qui fait la fierté des deux enseignantes.

«Je suis contente de voir que les enfants se sont appropriés cette idée. Ils vont avoir une autre façon de voir leur ville et son histoire», pense Mme Bergeron.

Le spectacle a reçu le soutien de l’organisme Jeunes Musiciens du Monde et la représentation à la maison de la culture Maisonneuve est subventionnée par le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada.

Pour obtenir des informations sur le spectacle Montréal, ma muse et les billets, contactez Véronique Bergeron à l’adresse bergeronv@csdm.qc.ca.