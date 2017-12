Le Square Dézéry reprend vie

Sous la houlette de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), 75 activités ont été proposées dans le Square Dézéry durant la saison estivale 2017. Ce projet a permis de redynamiser cet espace vert du cœur du quartier qui avait longtemps été délaissé.

Cette programmation s’inscrit dans le cadre du projet Quartier intégré porté par la Ville de Montréal. Depuis l’an dernier et au moins jusqu’en 2018, la LTQHM a le mandat de faire en sorte que les citoyens se réapproprient ce square historique qui borde la rue Sainte-Catherine. En 2016, 25 journées d’activités avaient été testées, ce qui avait permis de rejoindre 200 personnes. La barre a été relevée en 2017 avec 75 animations gratuites offertes à 2000 participants.

«Nous sommes satisfaits. Sur le terrain, j’ai noté qu’il y avait plus de monde, que les gens revenaient et qu’ils étaient contents. Les échos que j’ai eus n’étaient que positifs», se félicite Maxime Belliard, chargé de projet à la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) en animation culturelle.

La programmation 2017 a été axée sur trois volets. Le premier était l’activité physique avec notamment des cours de Tai Chi, Yoga et Zumba. Le deuxième était l’agriculture urbaine avec par exemple des programmes de sensibilisation des enfants à l’environnement ou la création de potagers communautaires. Enfin, le troisième était l’accès à la culture par une fête de quartier de la diversité, une promenade historique ou encore des projections de six documentaires par Cinema sous les Étoiles.

L’ambition de la LTQHM était de rejoindre un public large.

«L’objectif était de répondre aux besoins de tous et d’être transversal avec les générations. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges», détaille M. Belliard.

Des aménagements transitoires ont aussi été installés pour assurer un habillage et un dynamisme permanent dans ce parc. Un point d’accès Wi-Fi développé avec Zap-Coop a notamment permis d’accroître la fréquentation du site, tandis que le projet Square luxuriant porté par le Pictographe – qui consistait à offrir un espace d’affichage et à peindre les abords du lieu – a contribué à créer une identité visuelle du Square Dézéry et à l’embellir.

Réaménagement programmé

Souvent associé à une image d’insécurité ces dernières années, le Square Dézéry doit faire l’objet d’un réaménagement par l’arrondissement dans les prochains mois. Dans sa volonté d’intégration à l’esprit de quartier, la LTQHM s’est appuyée sur des consultations citoyennes pour établir sa programmation, elle incite donc l’arrondissement à faire de même pour ce chantier.

«Historiquement, c’est vraiment le cœur du village de Hochelaga et c’est un beau square victorien. On espère qu’ils vont conserver l’âme de ce parc», insiste Maxime Belliard.

Une programmation estivale sera de nouveau proposée en 2018 par la LTQHM avec l’intention de poursuivre la dynamisation de ce square historique du quartier Hochelaga qui reprend vie grâce à l’implication communautaire.