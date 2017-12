Les Jardineries en finale du prix David Suzuki

Le projet Les Jardineries, créé dans Hochelaga-Maisonneuve par La Pépinière, est en finale du Prix Action David Suzuki 2017. Ce concours récompense des initiatives écologiques destinées aux citoyens et organismes.

Dix finalistes ont été retenus par la Fondation David Suzuki sur plus de 160 candidatures soumises cette année. Ils vont être départagés par un jury de spécialistes, mais un vote populaire était organisé entre le 24 novembre et le 4 décembre afin de recueillir l’impression du public.

45 000 C’est le nombre de personnes qui ont profité des activités des Jardineries de juin à octobre 2017. La Pépinière a déployé 6 employés sur le site et a bénéficié du soutien d’une trentaine de bénévoles pour cette deuxième saison.

Pour l’organisme La Pépinière, qui organisait sa deuxième saison des Jardineries en 2017 sur l’esplanade du stade olympique, cette nomination est déjà une satisfaction.

«C’est une grande fierté, on est très heureux de cette reconnaissance et que notre mission environnementale soit saluée. […] On participe à rendre ce secteur plus agréable, à le végétaliser et à le dynamiser», se félicite Joseph Bergeron, agent de mobilisation pour La Pépinière.

L’organisme a réussi son défi de s’intégrer à la vie de quartier tout en faisant la promotion de l’agriculture urbaine. Entre le 9 juin et le 13 octobre, plus de 45 000 visiteurs ont participé à 80 événements et ateliers gratuits qui ont eu lieu dans l’esplanade aménagée entre la station de métro Pie-IX et le Stade olympique. Face au succès de cet espace, La Pépinière va reconduire Les Jardineries en 2018.

«L’année a été très satisfaisante. Il y a toujours plus de visiteurs, de participants et d’initiatives sur le site et on est toujours plus connectés à la communauté d’Hochelaga, donc nous sommes enchantés», indique Joseph Bergeron.

En plus de la promotion de l’agriculture urbaine, le projet Les Jardineries permet de végétaliser ce grand espace essentiellement bétonné qu’est le Parc olympique et de faire de la sensibilisation sur le développement durable, le recyclage, le compostage et les nouveaux modes de consommation.

Pour cette deuxième année, la mission a aussi été axée sur l’échange au sein de la communauté avec les Grandes jasettes qui permettaient de discuter d’enjeux généraux ou de sujets locaux sur une base hebdomadaire. Cette activité sera probablement reconduite l’an prochain.

Globalement, le projet Les Jardineries a aidé les citoyens du quartier à se réapproprier le stade et ses abords.

«Les gens d’Hochelaga ne se retrouvaient pas dans cet espace, mais il y avait un intérêt. On sent qu’il y a un bel enthousiasme au sein de cette communauté», salue M. Bergeron.

Le vainqueur de ce Prix Action va remporter 4000$ remis par le Mouvement Desjardins. Il aura aussi l’honneur de recevoir la visite de David Suzuki sur son site. Le nom du gagnant sera dévoilé le 6 décembre.