Afin de stimuler la folie des fêtes dans les commerces du quartier, la Société de développement commercial (SDC) Hochelaga a ouvert un atelier du Père Noël sur la rue Ontario.

La SDC a pris possession d’un espace vacant situé au cœur de la Promenade Ontario afin d’ouvrir cet espace original durant le temps des fêtes.

Sur place, des lutins sont chargés d’emballer gratuitement les cadeaux achetés dans des commerces du quartier et plusieurs activités sont proposées comme des décorations de biscuits et cupcakes ou la fabrication de cartes de souhaits. Le Père Noël sera également en visite sur place samedi entre 10h et 14h et dimanche de 13h à 17h.

Des cartes cadeaux seront aussi tirées durant cette fin de semaine et la suivante avec des bons d’achat de 5$ à 100$ à gagner dans des commerces partenaires.

Pour ceux qui manquent d’idées à quelques jours de Noël, des cadeaux signés Hochelaga sont aussi en vente sur place afin de mettre le quartier à l’honneur.

Par ailleurs, la traditionnelle soupe populaire de la SDC sera proposée en face du marché de Noël qui aura lieu samedi 16 et dimanche 17 décembre au théâtre Denise-Pelletier. Quatre restaurateurs de Hochelaga se relayeront en cuisine pour cet événement avec Cabotins, Chez Bouffe, Yves Grenier traiteur et la Taqueria.

Enfin, si vous n’avez pas encore acheté votre sapin, la vente sur la place Simon-Valois se poursuit jusqu’au 17 décembre.

L’atelier du Père Noël est ouvert depuis mercredi 6 décembre jusqu’au dimanche 17 au 3721 de la rue Ontario Est.