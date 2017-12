Le Village d’hiver revient au Parc olympique

Un long sentier réfrigéré et glacé d’environ 200 m remplacera la patinoire qui se trouvait à la sortie du métro Pie-IX à l’occasion du Village d’hiver du Parc olympique dès le 15 décembre a appris TC Media.

Pour la sixième année consécutive, cette activité hivernale qui a lieu dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve propose plusieurs surprises et animations lors de sa première fin de semaine.

Le Village d’hiver, nommé V du nom de la chaîne de télévision, va cette fois-ci s’installer sur l’esplanade Financière Sun Life, au-dessus de la station de la STM, afin d’offrir une promenade en patins sur environ 200 mètres.

Sur cette même esplanade, une zone de restauration chauffée gérée par le restaurant Cabotins sera aussi proposée ainsi qu’une boutique éphémère animée par la Société de développement commercial (SDC) Hochelaga pour mettre en avant une dizaine d’artisans du quartier.

«Il y aura plein de choses à faire pour les familles et pour les jeunes afin de faire du Parc olympique un espace urbain animé», se félicite Cédric Essiminy, conseiller en relations publiques du Parc olympique.

Une programmation spéciale a été élaborée pour le week-end d’ouverture. Les festivités vont commencer le vendredi 15 décembre dès 16 h, avec une distribution gratuite de chocolat chaud, la présence de cracheurs de feu de la troupe Cirque Hors Piste à 19 h et la location de patins gratuite durant toute la fin de semaine. Un DJ va également animer la soirée du vendredi et des prix de présence seront remis. Samedi et dimanche, le Père Noël sera présent de 13 h à 15 h pour rencontrer les enfants.

Pour le reste de la saison, des jeudis musicaux seront organisés, des cours de Zumba auront lieu les samedis à 10h, tandis que des lectures de contes seront proposées les dimanches à 13 h.

Le festival de sports d’action Barbegazi aura également lieu sur place fin janvier et une programmation spéciale sera concoctée à l’occasion de la Nuit blanche à Montréal en mars.

Le Village d’hiver V est gratuit et ouvert à partir de 16 h les jeudis et vendredis, et 10 h les samedis et dimanches, jusqu’à 21 h lors des soirs d’opérations, et ce, jusqu’au 15 mars 2018. Patins et équipements en location sur place.