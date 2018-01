Un coup de pouce financier du Québec pour le travail de rue de Dopamine

Le programme Dopalliés est toujours menacé L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé que le financement de 120 000 $ du programme Dopalliés, porté par Dopamine, ne serait pas prolongé en 2018. Ces ateliers de groupe hebdomadaires proposés par l’organisme de Hochelaga permettent de dispenser des formations sur divers sujets en lien avec les drogues injectables et les maladies telles que le VIH ou l’hépatite C. «C’est le dossier qu’il faut sauver dans le quartier, car c’est un programme efficace avec la population qui consomme des drogues», pense Martin Pagé, directeur général de Dopamine. L’organisme a entamé des négociations avec Ottawa et un fonds fédéral pourrait prendre en charge cet accompagnement l’année prochaine. La réponse définitive devrait être connue en ce début d’année 2018.