Gags à Shlag, la soirée d’humour qui monte dans Hochelaga

Depuis le mois de novembre, le Loup Blond sur la rue Sainte-Catherine propose une soirée mensuelle d’humour nommée Gags à Shlag. Un plateau diversifié est proposé aux spectateurs à un prix accessible de 5$.

Sur le format Open Mic (Micro ouvert), le premier jeudi de chaque mois, entre dix et douze humoristes se relaient sur scène pour des performances d’environ cinq minutes sur le thème de leur choix. Imaginée par Zach Poitras et Audrey Deschênes, Gags à Shlag a pour ambition de devenir un rendez-vous qui mélange différents univers, origines et expériences.

«C’est l’occasion pour certains de venir tester leur nouveau matériel et c’est aussi une chance d’avoir une scène pour des humoristes débutants. […] C’est un avantage qu’on travaille ensemble avec Zach, parce qu’on a la perspective d’avoir de la variété. On n’a pas les mêmes contacts d’humoristes et on veut avoir un bassin complet», détaille Audrey Deschênes.

Après deux premières soirées en novembre et décembre, Gags à Shlag s’apprête à vivre son édition #3 le jeudi 11 janvier prochain. Pour les organisateurs, remplir la salle n’est déjà plus une source d’inquiétude.

«On voulait voir si le public serait au rendez-vous et le format Open Mic nous permettait d’avoir de la variété et de la flexibilité. […] On a finalement été super surpris, car les deux premières fois c’était plein. Le bouche-à-oreille a beaucoup aidé», se félicite Audrey Deschênes.

Gags à Shlag se considère néanmoins toujours en «période de test» et tente d’introduire des jeux lors des entractes et de consolider son bassin d’humoristes afin de conserver ce niveau d’affluence. Le concept reste pour l’instant sur une base mensuelle, mais le rendez-vous va peut-être se faire plus régulièrement si la popularité se confirme.

Pour la première soirée de l’année 2018, cette recette qui fonctionne est donc reconduite avec un plateau diversifié qui va même faire la parité sur scène entre hommes et femmes.

«C’est vraiment un concours de circonstances, mais la moitié du booking c’est des filles, ce qui est rare. Toutes les personnes qui seront là ont un vécu différent, un style différent et il y a quelques noms de la relève bien établie, donc ça sera le fun», promet Audrey Deschênes.

Les soirées Gags à Shlag ont lieu au Loup Blond au 4641 rue Sainte-Catherine Est le premier jeudi de chaque mois. La prochaine soirée sera le 11 janvier à 21h. Entrée à 5$.