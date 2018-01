Une journée consacrée à l’emploi au Collège de Maisonneuve

Le Collège de Maisonneuve organise son premier colloque Vivre-ensemble en entreprise mardi 16 janvier. En marge de celui-ci, une journée carrières sera ouverte a tous les chercheurs d’emploi.

Près de cinquante entreprises participent à ce grand rassemblement et on dénombre environ une centaine d’offres d’emplois mises en ligne sur le site internet de l’événement.

Cette journée se déroule en deux volets. En plus de la journée carrières qui est ouverte à tous, le collège d’enseignement général et professionnel organise son premier colloque Vivre-ensemble en entreprise en partenariat avec la Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal. Des ateliers avec des mises en situation pour les employeurs et les candidats ont été concoctés par l’équipe de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) afin de favoriser l’intégration et la gestion de la diversité sur le marché de l’emploi.

«La journée Vivre-ensemble en entreprise est née du désir du Collège de Maisonneuve d’avoir accès à des employeurs et des emplois pour nos diplômés. […] On utilise aussi l’expertise de l’IRIPI pour aider les employeurs et les personnes à la recherche d’un emploi. Son expérience nous montre qu’il est nécessaire de soutenir les gens en entreprise qui recrutent des personnes issues de la diversité», détaille Line Légaré, directrice des communications et des affaires corporatives au Collège de Maisonneuve.

Si le désir premier est de favoriser l’entrée de ses étudiants en emploi, ce colloque de l’établissement scolaire est un événement grand public auquel peuvent assister tous les gestionnaires et demandeurs d’emploi. Il est toutefois nécessaire de s’inscrire en ligne ou directement sur place lors de l’ouverture de cette journée pour participer aux différentes activités.

«Il y aura de belles occasions de rencontres», promet Line Légaré.

La journée Vivre-ensemble en entreprise a lieu ce mardi 16 janvier au Collège de Maisonneuve au 2701 rue Nicolet. Le colloque sera ouvert de 9h à 16h30 et la journée carrières de 10h à 16h.