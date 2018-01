Le CJE Hochelaga-Maisonneuve lance un nouveau programme pour les jeunes inactifs

Pour aider les jeunes du quartier à trouver et conserver un travail, le Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve (CJEHM) a créé le programme «Départ à neuf». La première cohorte de ce nouvel outil va en bénéficier dès le début du mois de février.

Pendant un maximum de six mois, quinze heures par semaine, les bénéficiaires vont suivre des cours de remise à niveau sur des compétences scolaires de base en français ou mathématiques par exemple. Sans se donner de limite de places, le CJEHM espère attirer une vingtaine de jeunes âgées de 18 à 29 ans qui ne sont ni aux études ni en emploi.

«Aujourd’hui on est en plein emploi, donc c’est très facile de trouver du travail, mais c’est aussi très facile de le perdre. On a constaté que cette perte d’emploi était souvent liée à un problème de connaissances de base. On veut remettre ces jeunes en action et montrer aux employeurs leur capacité à entrer et rester en emploi, même s’ils ne sont pas diplômés», détaille Eve Cyr, intervenante au sein du CJEHM.

Pour y parvenir, des cours de lecture et d’écriture, des ateliers de calcul ou encore des activités pédagogiques pour favoriser l’apprentissage seront dispensés gratuitement au sein de l’organisme. Le CJEHM va aussi contacter des employeurs pour les inciter à s’engager dans ce programme en favorisant le retour sur le marché du travail des jeunes inscrits.

«C’est un projet de groupe, mais qui reste très individuel, car chaque jeune va développer son propre projet à son rythme. Ce sera adapté à la formation ou à l’emploi qu’il recherche», ajoute Mme Cyr.

Le projet «Départ à neuf» est en cours de recrutement et les ateliers vont commencer au début du mois de février. Ce programme est financé par Emploi Québec et certains jeunes peuvent être éligibles à une rémunération durant cette formation en fonction de leur statut.

Pour intégrer le programme «Départ à neuf», vous pouvez vous rendre au CJEHM au 3440, rue Ontario Est ou contacter Eve Cyr par courriel ecyr@cjehm.org ou au (514) 523-2400.