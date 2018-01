La 30e édition des Prix ESTim est lancée

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a profité de son cocktail du Nouvel An jeudi 18 janvier pour présenter officiellement les Prix ESTim 2018.

Les entreprises qui souhaitent déposer leur candidature à ces 30e Prix ESTim ont jusqu’au 9 mars pour constituer leur dossier sur le site internet de la CCEM. L’an dernier, plus de cent candidatures avaient été reçues par la chambre et douze prix avaient été décernés lors du grand gala du mois de mai. Scolab et My Little Big Web, deux entreprises de Hochelaga-Maisonneuve avaient notamment étaient récompensées.

Pour 2018, la CCEM a choisi de placer cet événement sous la thématique «Terreau fertile» et le Groupe C. Laganière s’est vue confier la présidence d’honneur lors du lancement officiel jeudi 18 janvier à la jetée Alexandra du Port de Montréal. Cette entreprise de l’est de Montréal est très impliquée dans son secteur géographique, elle a notamment décontaminé et acheté les terrains de l’ancienne raffinerie Shell de Montréal-Est.

Douze catégories ont de nouveau été choisies pour cette 30e édition et le gala de remise des prix aura lieu le 3 mai prochain à la Tohu dans le quartier Saint-Michel.