Un air latino sur la rue Ontario

Un nouveau restaurant latino-américain a ouvert ses portes en décembre sur la rue Ontario. Avec Fusion Latino, les quatre cofondateurs ont voulu mélanger les saveurs de leurs pays d’origine à travers un projet novateur.

«On brise les frontières avec notre concept», se targue Hidalgo, copropriétaire et gérant de Fusion Latino. En compagnie de trois autres amis d’origines cubaine, mexicaine et italienne, ce Québécois né au Vénézuéla a inauguré au début du mois de décembre son établissement de restauration rapide latino-américaine sur la rue Ontario.

Sous le slogan «Saveurs sans frontières», les quatre partenaires d’affaires proposent des spécialités mexicaines, cubaines, colombiennes, vénézuéliennes et salvadoriennes. Ainsi au menu, les enchiladas côtoient les arepas, les pupusas, les cochinita-pibil et les mojitos et margaritas.

«C’est la fusion des cultures, des traditions et de la gastronomie. On cuisine des spécialités de chaque pays et c’est la force de notre marque», pense Sven Vazquez, l’un des cofondateurs.

Fusion Latino revendique une cuisine authentique et sans chichi. Le concept se rapproche de celui de la restauration rapide sans service en salle, mais les responsables de l’établissement promettent des plats savoureux cuisinés sur place avec des produits typiques de la gastronomie latino.

«On est des latinos, on se dit “tu”, on est amicaux, fraternels et c’est cela qu’on veut faire ici. On veut que les gens se sentent chez eux.»

Sven Vazquez, cofondateur de Fusion Latino.

«Notre but c’est que les gens qui sortent du restaurant soient contents d’avoir mangé ici simplement parce que c’est bon. On veut qu’ils se disent “Hmmm. Qué Rico!” [Quel délice!]», espère Hidalgo.

Le «barrio» Hochelaga

Le projet Fusion Latino a mis cinq ans à aboutir. Si le concept a rapidement été identifié, les quatre hommes ont pris le temps de structurer leur démarche afin de réussir ce restaurant. Le choix du quartier a aussi été réfléchi et s’impose désormais comme une évidence.

«On est des gens du “barrio”, donc Hochelaga nous ressemble, lance Hidalgo. Hochelaga c’est le peuple montréalais. C’est du monde vrai, c’est la gentillesse pure. Ça a toujours été un coin chaud et ça va l’être encore plus maintenant qu’on est là.»

Les copropriétaires se disent encore en période d’adaptation et avancent progressivement, mais de nouvelles offres devraient s’ajouter au fil du temps. Fusion Latino ambitionne notamment de proposer un petit rayon épicerie pour permettre à ses clients de s’essayer à leur tour à ce mélange des saveurs des cinq pays mis à l’honneur dans le restaurant.

Fusion Latino est situé au 3336 rue Ontario E.