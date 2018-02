La Nuit blanche arrive dans Hochelaga-Maisonneuve

Les bars, galeries, salles d’exposition et commerces du quartier proposent une foule d’activités pour la première association de Hochelaga-Maisonneuve à la Nuit blanche à Montréal. Sous l’impulsion de la SDC Hochelaga, le quartier va vibrer jusqu’au petit matin du 3 au 4 mars.

Des insectes à croquer

Pour les adeptes d’entomophagie (la consommation d’insectes) ou les simples curieux, plusieurs rendez-vous sont à cocher à l’occasion de la Nuit blanche. Dès 17h, le Bistro Ste-Cath se chargera de la mise en bouche avec le lancement d’un menu entomophagique en présence d’experts qui décrypteront vos assiettes. Dans le même temps et dans le même esprit, au café Graffiti, les Amis de l’Insectarium de Montréal vont présenter leurs différents projets à partir de 18h30 avant un atelier sur l’élevage d’insectes. Enfin, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les insectes, il faudra se rendre au café autogéré Rond-Point entre 17h et 23h où l’on pourra parcourir les photos, spécimens et accessoires de l’exposition Entomologies.

Nuit sportive sur Sainte-Catherine

Les mordus de sport ne voudront pas manquer des opportunités de se défouler à l’occasion de cette nuit active dans le quartier. Le centre sportif Soccer 5 sur la rue Sainte-Catherine ouvrira donc ses portes de 20h à 1h du matin pour proposer plusieurs activités. En plus des terrains de soccer qui seront accessibles aux joueurs, du billard foot, du ping-pong et du baby foot sont prévus durant cette soirée qui sera animée par un DJ. Un peu plus loin dans la même rue, les moins frileux pourront découvrir le snowskate lors d’une démonstration au Parc Morgan. Le reste de la nuit sera animé par un spectacle folklorique traditionnel puis une prestation du groupe Les Poules à Colin.

Expositions d’art et de photos dans le quartier

Trois espaces du quartier vont mettre l’accent sur les arts à l’occasion de la Nuit blanche à Montréal. Dès 19h, Temps d’Événements, ouvrira sa soirée Au revoir les flocons! et présentera les œuvres de deux artistes, des ateliers de danse et de création et des lits et doudous pour se reposer jusqu’à 5h du matin. Chez Marc Gosselin, quatre artistes du quartier afficheront leurs travaux jusqu’à 1h lors d’un vernissage qui accueillera aussi des performances musicales de FOXP2 et Y Chayer. Les amoureux de bière pourront ensuite se déplacer à L’Espace Public sur la rue Ontario dès 21h où une dégustation de cervoises «remixées» sera offerte pour se désaltérer en admirant l’expo-photo «interactive et évolutive» du collectif TBA.

Folk ou hip-hop sur Ontario

En plus des différentes animations musicales proposées en marge des activités dans le quartier, deux concerts auront lieu sur la rue Ontario dès 22h. Les amateurs de musique folk devront se rendre à l’Atomic Café où un spectacle consacré à ce genre sera présenté. Ceux qui préfèrent le hip-hop auront rendez-vous dans les locaux de la SDC Hochelaga qui se transformera en salle de spectacle pour accueillir le groupe L’Amalgame.

Des lectures dynamiques ou déjantées



Deux librairies du quartier s’occuperont logiquement de proposer des animations littéraires à l’occasion de cette soirée. Dans la librairie Le Vieux Bouc tout d’abord, les M[0]DIT, une troupe d’acteurs professionnels, interpréteront des extraits ou des courtes pièces d’auteurs dramatiques non publiés. Deux lectures annoncées comme «déjantées» sont prévues à 20h et 22h. Un peu plus tard, il faudra se rendre à la librairie Z pour vivre des extraits des tomes 1 et 2 de la bande dessinée Whitehorse qui seront racontés par les comédiens Antoine Vézina et Jean-Dominic Leduc. Deux prestations sont prévues à 22h et 23h.

Œuvre collective et maquillage lumineux

Les corps vont briller lors de cette 15e édition de la Nuit blanche à Montréal sur la rue Ontario. Dès 19h au Salon Enchanthé, sous les coups de pinceau de Paty Mua, de la peinture corporelle ultra-violette sera posée sur les peaux des visiteurs volontaires. Ceux qui se sentent une âme artistique pourront aussi exprimer leur créativité, mais les yeux bandés, en participant à une œuvre collective à l’aveugle avec l’artiste Fanny Jane.

Deux soirées pour les couche-tard

Les noctambules fêtards pourront danser dans le quartier avec deux grosses soirées prévues pour cette Nuit blanche. Après des performances poétiques en préambule, le Blockhaus accueillera DJ SAYSAY dès 22h et promet de maintenir une ambiance festive jusqu’à 3h du matin. Pour les plus couche-tard ou même lève-tôt, il faudra ensuite se rendre au Bain Mathieu aux portes de Hochelaga pour la 9e édition de Lumière Noire. Arts fluorescents, arts vidéo, projections et des prestations de DJ montréalais sont prévus jusqu’au petit matin le dimanche. Billets en prévente à la boutique Psychonaut, au Salon Enchanthé et au Studio Sundari.