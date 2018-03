Altercation dans Hochelaga: un homme dans un état critique

Un homme repose dans un état critique après une altercation survenue dans un appartement de la rue Sainte-Catherine, à la hauteur de l’avenue Valois, dans le quartier Hochelaga.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la bagarre impliquant plusieurs individus s’est produite vers 18h40.

L’homme de 38 ans a été blessé au haut et au bas du corps par un objet tranchant. Il a été transporté dans un centre hospitalier et on craindrait pour sa vie.

Plusieurs individus ont pris la fuite après l’altercation et le SPVM ne rapporte pour le moment aucune arrestation. La rue Sainte-Catherine est fermée entre l’avenue Bourbonnière et la rue Nicolet car les enquêteurs sont sur place.