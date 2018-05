Douze entreprises de l’est de Montréal se démarquent au Gala ESTim

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a dévoilé les douze lauréats de la 30e édition des prix ESTim. Des prix ont été remis à des entreprises et organisations qui se sont démarquées au cours de la dernière année.

C’est plus de 500 invités du monde des d’affaires, de la sphère politique et du milieu communautaire qui se sont réunis à la TOHU, dans l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, pour reconnaître l’excellence de ces lauréats, le 3 mai.

« Nous félicitons chaleureusement ces douze lauréats qui ont su démontrer leur dynamisme et leur performance parmi les 32 000 entreprises de l’est de Montréal, a déclaré Christine Fréchette, présidente-directrice générale de la CCEM. Ils sont la vitrine du renouveau économique et de la créativité entrepreneuriale qui opèrent dans l’Est.»

«Le Groupe C. Laganière est heureux d’avoir contribué au rayonnement des entreprises de l’est de Montréal, un véritable terreau fertile, a affirmé à son tour Guy Laganière, président du Groupe C. Laganière. Nous sommes très attachés à la communauté d’affaires de l’Est et j’ai été fier de constater que cette passion pour notre territoire est partagée par les jeunes entreprises innovantes.»

En plus du prix ESTim, la Chambre de commerce a remis les prix Orchidée Bell à une personne et à une organisation qui se sont démarquées par leur apport au développement socioéconomique de l’Est.

Le récipiendaire du prix individu est Daniel Hébert, un homme qui s’est impliqué tout au long de sa carrière dans de nombreux projets et organisations de l’est de Montréal. Il cumule plus de 40 ans de service et d’expérience au sein du Mouvement Desjardins.

Le prix organisation a quant à lui été remis à Ubisoft. Fondé en 1997, Ubisoft Montréal est aujourd’hui le plus grand studio de développement de jeu vidéo au monde. Grâce à l’expertise de plus de 3 200 employés, le studio fait figure de leader dans l’industrie montréalaise.

Le prix Coup de coeur Mazars a été remis à l’organisme Dans la rue. Fondé par le Père Emmett Johns «Pop » en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Depuis 30 ans, l’organisme joue un rôle important à Montréal et particulièrement sur le territoire de l’est de l’île, où celui-ci a ses installations et offre la majorité de ses services.

Les gagnants du gala ESTim

-Arts, culture, sports et loisirs : Productions Ashop / Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

– Commerce de détail: Randolph / Le Plateau-Mont-Royal

-Démarrage d’entreprise: Jus LOOP / Rosemont–La Petite-Patrie

– Entreprise de services ou de distribution (7 M$ ou moins de chiffre d’affaires): Thermotech Combustion / Montréal-Nord

-Entreprise de services ou de distribution (plus de 7 M$ de chiffre d’affaires): Umanico / Anjou

-Projet d’innovation ou de développement secteur public/parapublic: PME MTL Est-de-l’île – «Synergie Montréal» / Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

-Entreprise exportatrice: Les industries Cendrex inc./ Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

-Jeune Leader: Joël Gagnon (Randolph) / Le Plateau-Mont-Royal

-Entreprise de la construction: Thermotech Combustion / Montréal-Nord

-Entreprise manufacturière (5 M$ ou moins de chiffre d’affaires): Les générateurs de brouillard MDG Ltée. / Montréal-Nord

Entreprise manufacturière (plus de 5 M$ de chiffre d’affaires): Les industries Cendrex inc. / Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

-Organisme à vocation sociale: Ruelle de l’avenir / Ville-Marie