Succès pour le Branle-Bas d’Hochelaga

La rue Ontario Est a été envahie au début du mois par une grande fête de quartier qui mettait de l’avant ses commerces et ses artistes locaux.

Quelques jours après la fin de la troisième édition du Branle-Bas d’Hochelaga, la SDC Hochelaga-Maisonneuve dresse un bilan positif de l’événement.

« Il y avait un achalandage très élevé. On n’a jamais vu la rue aussi pleine! Plusieurs commerçants ont évoqué avoir fait des ventes record pendant l’événement », mentionne Laurianne Lamarche, coordonnatrice marketing et communications à la SDC Hochelaga-Maisonneuve, soulignant que l’édition 2018 a été un grand succès.

Elle reconnaît qu’en plus de la programmation intéressante, la température a eu son rôle à jouer.

« Les années passées, on s’en était bien sortis, mais c’est certain que le soleil et le temps chaud incitent les gens à venir faire leur tour », confie-t-elle.

Même s’il est vrai qu’il est difficile de quantifier le nombre de gens présents pendant les quatre jours à cause du va-et-vient, Laurianne Lamarche mentionne qu’il est facile de pointer le moment qui a rassemblé le plus de personnes.

« Le clou de l’événement a vraiment été Les Dudes qui présentaient Attache ta Tuque! », soutient-elle.

Les Dudes est une compagnie québécoise dans les arts de rue et le monde du cirque qui présentait un spectacle mélangeant vélo-acrobatique, jonglerie et trampo-mur.

L’année prochaine

Si l’édition 2018 a été un tel succès, c’est notamment grâce aux nouveautés et à la présence des artistes du quartier, des éléments attrayants pour les spectateurs.

D’ailleurs, la SDC Hochelaga-Maisonneuve est en pleine période de post-mortem, afin de voir ce qui a bien fonctionné.

Une chose est certaine, c’est que tout indique que le Branle-Bas d’Hochelaga sera de retour l’été prochain.