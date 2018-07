Le Square Dézéry lance sa programmation estivale

Avec l’été qui a fait officiellement son arrivée, le Square Dézéry en a profité pour présenter le calendrier des événements qui animeront le parc tout l’été.

Même si la programmation estivale du Square Dézéry a commencé au début du mois de juin, c’est le 27 juin dernier qu’a eu lieu le dévoilement de la programmation qui s’étalera jusqu’à la fin septembre.

Pour les tout-petits, l’heure du conte sera de retour. Chaque mercredi, à 10h, Iris La Raconteuse sera chargée de raconter une histoire aux enfants du quartier.

Du côté culturel, Cinéma sous les étoiles fera un retour au Square Dézéry avec ses projections gratuites de documentaires à caractère politique et social. Les représentations auront lieu les 19 et 25 juillet, ainsi que les 15, 22 et 29 août.

Également, des « Piano Concerts » auront lieu les 11 et 18 juillet, puis les 1er et 8 août.

Finalement, un dimanche par mois, à 16h, un atelier sera offert aux citoyens. Pour les mois d’août et septembre, on prévoit un atelier de danse hip-hop (8 août) ainsi qu’un atelier de chant et musique. (5 août).

Activité physique

Pour ceux qui auraient envie de se dégourdir un peu, il y aura des cours de yoga gratuits à raison d’un samedi sur deux, entre 10h et 11h.

Le samedi où il n’y aura pas de cours de yoga, les citoyens pourront prendre part à des cours de taï-chi, toujours entre 10h et 11h.

Finalement, il y aura des sessions d’entraînement physique qui auront lieu un samedi par mois, les 28 juillet, 25 août et 22 septembre dès 11h.

Pique-nique de lancement

Lors de la soirée de lancement, les citoyens du quartier étaient invités à prendre part à une soirée qui se voulait festive et rassembleuse.

Mis à part la présentation du calendrier de l’été, un pique-nique et des rafraîchissements étaient disponibles, en plus de quelques activités et ateliers, comme l’inauguration du piano public qui sera accessible tous les jours, la première représentation dans le cadre du Cinéma sous les étoiles ainsi que la présence de la Clinique juridique Juripop, entre autres.