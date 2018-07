Une murale en hommage à La Bolduc

La Bolduc aura droit à sa propre murale, dans le quartier. C’est sur un des murs de la Maison de la culture Maisonneuve qu’on pourra retrouver le portrait de la défunte chanteuse.

La même année que la sortie du film relatant sa vie, La Bolduc aura désormais sa propre murale dans les rues de Montréal.

En ce moment, sur la rue Desjardins, à l’angle d’Ontario, une grande fresque en hommage à la chanteuse gaspésienne prend forme.

L’endroit est tout désigné, car il y a de ça plusieurs années, avant d’être la Maison de la culture Maisonneuve, on trouvait sur place l’Institut du radium de Montréal, spécialisé dans le traitement du cancer où la chanteuse a passé ses derniers jours.

Moment parfait

Selon Pierre Larivière, agent culturel à la Maison de la culture Maisonneuve, les pièces du casse-tête se sont alignées pour faire en sorte que La Bolduc ait sa propre murale dans le quartier.

« C’est un projet qui est en branle depuis plus de deux ans. On devait la faire un peu plus tard, mais après la sortie du film en avril et son anniversaire de naissance, en juin, on s’est dit que c’était le bon moment », explique-t-il.

Parallèlement, il y a deux ans, la Maison de la culture Maisonneuve avait décidé de remercier 100 femmes qui ont marqué l’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

« Même si La Bolduc est née en Gaspésie, elle est demeurée sur la rue Létourneux une bonne partie de sa vie », dit monsieur Larivière. « Elle fait donc partie, à sa façon, de l’histoire du quartier. »

Cette initiative du Comité musique Maisonneuve deviendra donc permanente, car près de la murale, on retrouvera dorénavant une plaque honorant les 100 femmes choisies en mars 2016.

Série de portraits

L’œuvre fera partie d’une série de portraits de personnalités connues qu’on retrouve sur la rue Ontario. La série est signée par Laurent Gascon, connu pour ses mosaïques de céramique.

La Bolduc s’ajoute donc à sa liste, qui contient déjà des noms comme Gilles Vigneault, Pauline Julien, Marjo, Plume Latraverse et autres. Sa première, en hommage à l’artiste affichiste Vittorio, remonte à 2009.

Semaine spéciale autour de La Bolduc

En plus de la murale, Pierre Larivière explique qu’il y aura plusieurs événements qui auront lieu autour de La Bolduc.

Une semaine spéciale tournant autour de la chanteuse est en branle pour l’automne, en plus d’une exposition au Château Dufresne.

Plus de détails à ce sujet seront dévoilés au cours des prochains mois.

La murale devrait être terminée à la fin juillet, mais sera officiellement inaugurée le 26 septembre.