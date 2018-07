ZH Festival célèbre ses 10 ans

ZH Festival est de retour dans le quartier. Cette année, l’événement célèbre une décennie complète à mettre en lumière la relève artistique québécoise.

Événement pluridisciplinaire, ZH Festival est une plateforme de diffusion qui offre un tremplin et une vitrine aux artistes émergents de tous genres.

Au menu, du théâtre, de la danse, de la lecture, de la musique, de la poésie et des performances sous forme de laboratoires.

« Certains en sont plus au stade embryonnaire, on est là pour leur fournir un espace pour expérimenter et créer », explique Mellissa Larivière, fondatrice et directrice artistique de ZH Festival.

Elle mentionne qu’elle et son équipe ont épluché plus de 250 dossiers pour choisir ceux qu’ils estimaient les plus pertinents, selon leur qualité et leur démarche artistique.

Intérêt pour la relève

À chaque année, une large variété d’artistes jugés prometteurs sont révélés lors de ZH Festival.

« L’intérêt envers la relève a changé en dix ans », soutient madame Larivière. « Le public, mais aussi les médias et les diffuseurs sont beaucoup plus ouverts. »

« C’est vraiment un lieu où les artistes peuvent laisser libre-court à leur imagination », soutient Mellissa Larivière. « On est là pour les aider à être révélés au public, mais aussi à se révéler à eux-mêmes. »

D’ailleurs, plusieurs d’entre eux sont maintenant établis dans la scène culturelle québécoise, comme Catherine Chabot, comédienne et auteure, et Félix-Antoine Boutin, metteur en scène.

Cette année, le festival se tient sur du 17 juillet au 11 août, soit pendant près d’un mois. Au total, plus d’une vingtaine de créations seront présentées.

Le festival s’ouvrira avec Umanishish, une pièce de théâtre performance mise en scène par Xavier Huard.

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur le site de ZH Festival.