Une visite pour redécouvrir l’histoire du quartier

L’organisme communautaire L’Autre Montréal ajoute une nouvelle visite mettant en vedette Hochelaga-Maisonneuve à sa programmation estivale. Au cours de la visite, deux lieux phare du quartier seront présentées: le Chic Resto Pop et la coop Station no 1.

L’Autre Montréal se spécialise dans les marches qui font découvrir un autre point de vue de l’histoire. « On aime dire qu’on montre l’histoire derrière l’histoire », lance Marie-Dominique Lahaise, animatrice et recherchiste chez L’Autre Montréal.

C’est elle qui a bâti le parcours « Fleurs de Macadam – Patrimoine Populaire », une nouveauté dans leur programmation estivale, et qui guidera les gens à travers l’histoire du quartier.

« C’est un circuit de deux heures qui traite de l’histoire, du patrimoine, de l’architecture, mais qui apporte aussi une réflexion sociale à propos du quartier », mentionne-t-elle.

Hochelaga

Débutant à la Place Simon-Valois, le circuit fera découvrir sous un autre angle le Chic Resto Pop (une ancienne église) ainsi que la coop Station no 1 (une ancienne centrale électrique).

« Deux endroits forts dans le milieu communautaire que les gens connaissent plus ou moins, ou ne connaissent que de l’extérieur », soutient Marie-Dominique Lahaise.

Comme les deux endroits sont près l’un de l’autre, la visite s’étendra aussi sur les personnages du quartier. « Les gens pourront savoir qui étaient Simon Valois et Luc Larivée, avant d’être respectivement une place et une promenade. »

Une première version de la visite a été testée en mai, en avant-première, par un peu moins d’une dizaine de personnes.

Contrairement aux visites normalement mises sur pied par L’Autre Montréal, celle-ci se déroulera en soirée, et en semaine. « On fait normalement nos visites en matinée la fin de semaine, et on avait de faire une formule différente. »

Redécouvrir notre histoire

Tout comme celle dans Hochelaga-Maisonneuve, les visites mises sur pied par L’Autre Montréal ne se veulent pas touristiques.

« Tant mieux s’il y a des touristes, mais on visite principalement les Montréalais qui veulent retrouver leur ville, leur histoire », mentionne Marie-Dominique. « On veut faire découvrir l’histoire derrière l’histoire, des endroits et des gens un peu moins connus dont on n’entend pas vraiment parler autrement. »

La grande histoire de Hochelaga-Maisonneuve allume grandement Marie-Dominique Lahaise. « J’ai très hâte d’animer cette visite, ça va être du bonbon », lance-t-elle en terminant.

Pour les intéressés, les billets sont disponibles directement sur le site de L’Autre Montréal. À noter qu’il faut absolument préalablement avoir un billet pour prendre part à la visite.

Une deuxième édition aura lieu le jeudi 9 août prochain, toujours en soirée.