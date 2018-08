Le premier centre de baseball intérieur de Montréal ouvre ses portes dans Hochelaga-Maisonneuve

Les Montréalais pourront désormais se rendre au tout premier centre de balle intérieur de la métropole, le Grand Chelem, dont l’ouverture est prévue dans les prochaines semaines sur la rue Sainte-Catherine Est.

Derrière le projet, on retrouve quatre passionnés de baseball : Patrick D’Aoust, Danny Plante et Ronal Vikram-Oum, de l’Académie Underground Baseball, ainsi que Pierre B. Gourde.

Ensemble, ils souhaitaient ouvrir un endroit où autant les sportifs que la clientèle moins expérimentée peuvent y trouver leur compte.

Actuellement, les centres de cages de frappeurs intérieures les plus près de Montréal se trouvent sur la Rive-Sud et la Rive-Nord.

« À la base, ça vient d’un désir bien personnel de ne pas vouloir se rendre en banlieue pour pouvoir pratiquer à l’intérieur, toute l’année », lance Pierre B. Gourde, un des copropriétaires.

« Ça fait des années que les gens du milieu du baseball y pensent, car la demande est là, mais c’est un gros projet qui prend du temps », ajoute Patrick D’Aoust.

M. Gourde ne travaille pas dans le milieu du baseball, mais joue dans une ligne depuis plusieurs années. C’est pourquoi il s’est lié avec le trio derrière l’Académie Underground Baseball. « Eux ont une expertise en baseball que je n’ai pas et vice-versa, alors on se complète bien », explique-t-il.

Pour tout le monde

Le public ciblé par Grand Chelem ratisse large : tout le monde est invité à venir en faire l’essai, sportifs ou non.

Les cages seront ouvertes le soir, alors que le jour, ce sera principalement pour les écoles et les formations.

Dans le fond du local, on retrouvera trois cages, dont une plus longue, avec la distance idéale professionnelle, munies chacune d’un lance-balles.

Dans l’entrée, il y aura une boutique ainsi qu’un espace pour casser la croûte sur place, en regardant du sport sur la télévision. « On avait envie d’avoir un espace le fun », explique M. Gourde.

« Les gens peuvent autant venir frapper ou attraper des balles quelques minutes ou vraiment prendre le temps de faire une formation pour s’améliorer », ajoute M. D’Aoust.

Local idéal

Pourquoi il s’agit du premier à Montréal? Le coût de l’immobilier y est pour quelque chose. « Il ne faut pas se cacher que ça prend un grand local avec beaucoup d’espace, et si tu veux être près d’un métro ou des autobus, ça coûte plus cher », mentionne Pierre B. Gourde.

Même si le local était tout indiqué pour accueillir le Grand Chelem, le plan de base était bien différent. « On pensait ouvrir quelque chose de plus gros, mais ça a changé en cours de route pour divers facteurs », confie monsieur Gourde.

Or, ils se disent très heureux d’être tombés sur ce local, aux dimensions idéales. « L’intérêt est fort pour le baseball dans Hochelaga. On a aussi cette proximité avec le Stade et toute l’histoire des Expos », mentionne Patrick D’Aoust.

Le quatuor ne cache pas son envie d’ouvrir plusieurs plus petits centres dans l’avenir.

« C’est d’ailleurs déjà dans nos plans », dévoile Pierre B. Gourde. « Il y a déjà une demande, donc on y pense donc déjà, mais on se laisse le temps d’ouvrir celui-ci », conclut-il en riant.

Grand Chelem se situe au 3930, Sainte-Catherine Est et ouvrira ses portes le 1er septembre.