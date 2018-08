Trois nouvelles ruelles vertes dans Hochelaga-Maisonneuve

Les ruelles vertes continuent à pousser dans Hochelaga-Maisonneuve. D’ici la fin de l’été, trois nouveaux projets s’ajouteront sur le territoire.

Au total, ce sont cinq nouvelles ruelles qui verront le jour dans l’arrondissement, dont trois dans Hochelaga-Maisonneuve.

Il s’agira de la ruelle de la Salle-Desjardins (entre les rues Hochelaga et de Rouen), la ruelle Théodore (entre les rues de Rouen, Saint-Clément, Hochelaga et Théodore), ainsi que la ruelle Ohaha (entre les rues Adam, Sainte-Catherine Est, William-David et Bennett).

« Chaque été, on reçoit environ quatre ou cinq demandes par année. Pour 2018, ce sont ces trois-là qui étaient plus concrètes et avancées et qui pouvaient être faites », explique Lauriane Debord, chargée de projets en verdissement à l’Éco-Quartier Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.

Particularités

Pour ces trois ruelles, on pourra principalement retrouver des bacs de verdissement, des bancs, des cuves de récupération d’eau, des crocs-livres, ainsi que des végétaux et des vivaces.

Toutefois, elles auront chacune leurs spécificités.

« Aucun plan ne se ressemble, dû à plusieurs facteurs comme la largeur de la ruelle ou les désirs des citoyens. Par exemple, dans les trois nouvelles, il y en aura une qui sera plus axée sur la sécurité et la détente, avec l’ajout de gazon au sol, alors qu’une autre aura des jeux au sol », mentionne Lauriane Debord.

Tendance

Le concept des ruelles vertes gagne en popularité dans la métropole, et l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve ne fait pas exception.

« Pour l’année prochaine, on a déjà reçu environ six demandes, dont deux qui sont assez avancées, donc c’est bon signe » ajoute en terminant Lauriane Debord.

Les ruelles vertes embellissent le quartier et créent des espaces conviviaux et rassembleurs, mais ont également des bienfaits environnementaux, comme combattre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l’air.

Les citoyens désirant s’impliquer peuvent trouver le guide avec toutes les informations relatives aux ruelles vertes sur le site web de Y’a QuelQu’un l‘aut’bord du mur.