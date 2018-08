Le restaurant Hélicoptère atterrit sur Ontario

Le restaurant Hélicoptère a récemment ouvert ses portes sur Ontario, au coin de l’avenue de la Salle, et partage son espace avec son petit frère, le café Hélico, ouvert depuis mai.

Rencontré deux jours après l’ouverture officielle, le propriétaire David Ollu se dit extrêmement heureux de l’accueil. « Ça dépasse vraiment mes projections », confie celui qui est aussi le chef du restaurant.

Il faut dire que le café Hélico, le petit frère du Hélicoptère, jouit déjà d’une belle popularité dans le quartier depuis son ouverture en mai. « Je pense que les gens sentent que tout est fait de manière authentique », dit-il.

Coup de cœur

L’idée de voler de ses propres ailes mijotait depuis un moment dans l’esprit du chef.

Il a fait appel à Mélodie Perez-Mousseau (pâtissière) et Youri Bussières Fournel (sommelier), deux collègues qu’il avait rencontrés lorsqu’ils travaillaient tous les trois au réputé restaurant montréalais Bouillon Bilk.

Ce sont des amis restaurateurs qui leur ont recommandé chaleureusement Hochelaga.

« Ils nous disaient qu’on serait un bel ajout dans le quartier », explique David Ollu. « Ils nous ont fait faire un petit tour guidé et on a eu un coup de foudre pour la vie de quartier qu’on y retrouvait. »

Deux mots-clés

Hélicoptère est un hybride entre restaurant et bar à vins où on peut boire des vins nature et bio tout en mangeant des plats à partager. « On voulait que ce soit un endroit décontracté, propice à l’échange et pas trop cher », explique le propriétaire.

L’aspect des plats à partager est au cœur de la philosophie du projet. La notion de partage revient aussi sous une autre facette : ici, ce sont les cuisiniers qui amènent les plats aux tables.

« Ça permet une proximité, un échange entre la personne qui fait le plat, qui peut expliquer ce qu’on y retrouve, et celle qui le mange », soutient-il.

Le deuxième concept représentant Hélicoptère, c’est la notion du « fait maison ». Tout sur le menu, composé d’amuse-gueules et de petits et grands plats, est fait sur place.

« Du beurre au pain, jusqu’aux pâtes, on fait tout ici. On essaie d’ailleurs d’utiliser le plus possible des produits québécois, même dans notre carte de vins. »

Le restaurant Hélicoptère est situé au 4255, Ontario Est. Il est ouvert du mercredi au samedi de 17h30 à 23h, puis les dimanches de 10h à 15h pour le brunch.