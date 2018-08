Un marché fermier mobile bonifie son offre

Le marché mobile qui s’installe depuis maintenant trois ans l’été à la Place des Tisserandes et dans la ruelle verte Desjardins grandit un peu en accueillant une autre entreprise à leurs côtés.

Tout l’été, La Brouette Maraîchère est de retour dans le quartier afin d’offrir des fruits et légumes biologiques, frais et abordables aux résidents du quartier.

Cette année, Émilie Guérard et Paul Bode de La Brouette Maraîchère ont décidé de joindre leurs forces avec Isabelle Séguin-Éthier, d’Elle aime les fleurs, une entreprise qui a vu le jour il y a à peine six mois et qui propose des fleurs locales qu’elle fait pousser sur un terrain loué dans Lanaudière.

« Émilie m’avait parlé du projet il y a environ trois ans, mais je n’étais pas encore prête à l’époque à me lancer en affaires », explique la fondatrice d’Elle aime les fleurs. « Cette année, Isabelle s’est greffée à nous de manière très organique », complète Mme Guérard.

Contrer le désert alimentaire

Émilie Guérard s’était installée, il y a huit ans, dans Hochelaga-Maisonneuve, pour ensuite y redéménager cet été. Elle est donc bien au fait du problème de désert alimentaire.

C’est pour cette raison qu’elle et Paul ont voulu monter un marché dans le quartier.

Même si l’été, plusieurs marchés publics sont accessibles aux citoyens, selon Émilie Guérard, on ne parle pas de compétition, mais bien de complémentarité.

« C’est bénéfique pour tout le monde, ça signifie simplement qu’il y a plus de choix pour les résidents. Même tout le monde ensemble, on ne comble pas la grande demande et le besoin», explique-t-elle.

D’ailleurs, elle mentionne que le marché est là pour rester et qu’il y a un désir d’expansion.

« On veut revenir les autres étés, et on aimerait que d’autres producteurs ou marchands se joignent à nous », conclut-elle.

Tous les dimanches entre 10h et 14h, jusqu’au 30 septembre, le marché se pose à la Place des Tisserandes, devant l’Église Nativité de la Sainte-Vierge.

Le lendemain, les lundis entre 16h et 19h jusqu’au 1er octobre, le marché sera du côté de la ruelle verte Desjardins—Pie-IX.