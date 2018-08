La Grande Fabrique accueillera encore plus d’artisans

Pour sa troisième édition, La Grande Fabrique agrandit son territoire des avenues Bourbonnière à Aird. Pour l’occasion, la rue Sainte-Catherine Est deviendra la rue des Créateurs et accueillera plus de 300 créateurs.

Organisé en partenariat avec Etsy Montréal, l’événement rassemble artisans, designers et créateurs québécois qui fabriquent tous des produits écoresponsables, locaux et éthiques.

Cette année, le plus grand rassemblement extérieur de créateurs québécois prend de l’expansion. C’est désormais sur un parcours de près d’un kilomètre que les résidents du quartier et les Montréalais pourront naviguer à travers plus de 300 artisans.

Six catégories et une nouvelle ambassadrice

Les créateurs présents lors de La Grande Fabrique se détaillent en six catégories distinctes : mode & accessoires, enfants & familles, alimentation, habitation, bien-être ainsi que la catégorie Etsy Montréal.

Afin de mettre en lumière le commerce local et l’artisanat, ceux-ci se joignent leurs forces à près d’une cinquantaine de commerçants déjà établis sur les rues Sainte-Catherine et Ontario, comme Raymond IV, Pain et Délices, Bigarade et Vélo Espresso, entre autres.

Autre nouveauté cette année, en plus d’accueillir plus d’artisans, La Grande Fabrique se dote d’une nouvelle ambassadrice : Annie-Soleil Proteau, animatrice et résidente du quartier.

Activités

Comme La Grande Fabrique se veut un événement familial, il y aura également des activités parallèlement à la présence des créateurs.

Il sera possible de prendre part à des ateliers artistiques gratuits, un atelier de poterie ainsi qu’un atelier DIY avec Ismérie Anglade de L’Atelier du coin de la rue. Il y aura également un « vide-dressing » sur place.

Du côté du parc Morgan, les plus jeunes pourront s’amuser avec des jeux d’eau, un canon à mousse, un jeu gonflable et la présence d’une maquilleuse.

S’ajoute à tout cela la projection du film Hochelaga, terre des âmes, le vendredi soir, au Dairy Queen, dans le cadre de Cin’Hoch.

La Grande Fabrique se déroule la fin de semaine du 18 et 19 août sur la rue Sainte-Catherine Est.