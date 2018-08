Un café avec école de poterie ouvre ses portes sur Sainte-Catherine

Deux amies ont décidé d’allier leurs forces afin d’ouvrir Argile Café & Atelier, où il est désormais possible de casser la croûte, mais aussi de prendre des cours de poterie.

Dans le local d’Argile Café & Atelier, on retrouvait il n’y a pas si longtemps Le Dîner! Traiteur. C’est là que Dominique Dubé et Janie-Claude Marchand se sont rencontrées.

Dominique était propriétaire de Le Dîner! Traiteur, alors que Janie-Claude était une cliente régulière. Les deux femmes se sont rapidement liées d’amitié.

Après être tombée enceinte, Dominique trouvait exigeant le rythme de vie de son commerce, et a décidé de se lancer dans un autre projet : une école de poterie avec un espace café.

« J’ai simplement demandé à Janie pour savoir si elle voulait embarquer. Ça s’est fait de manière très naturelle », confie la propriétaire d’Argile Café & Atelier.

Ensemble, elles se sont données deux semaines pour rénover, déménager la cuisine et redécorer un peu.

« Dominique s’occupe du côté pratique, et moi du côté esthétique » lance en riant Janie-Claude Marchand, gérante.

Différents types de cours

Argile Café & Atelier propose divers types de cours pour toutes les clientèles. D’abord, il y aura des cours d’initiation d’une durée de quatre heures, comprenant l’argile, les outils ainsi qu’un encadrement par Dominique.

Ensuite, il y a aussi des cours à la session qui sont disponibles autant pour les adultes et pour les enfants, mais aussi des ateliers thématiques pour parents et enfants ensemble.

« Dominique s’occupera des cours pour adultes, car elle pratique la poterie depuis plus longtemps et est donc plus en mesure de répondre aux questions. De mon côté, j’ai une grande facilité avec les enfants et j’ai plein d’idées à faire avec eux », souligne Janie-Claude.

Finalement, pour ceux qui savent déjà tourner, mais qui n’ont pas d’atelier, il y a la possibilité de louer une tour ou une séance d’émaillage.

Déjà, quelques jours après l’ouverture de l’atelier, elles ont des gens qui sont venus prendre part à des cours d’initiation, en plus d’avoir deux locataires.

Poterie et café

Dominique Dubé savait déjà que peu importe la forme que prendrait son nouveau projet, il y aurait un café.

« Même si je n’aimais plus l’aspect traiteur de mon ancien projet, j’aime toujours préparer de bons plats », explique-t-elle.

Ayant un amour commun pour la poterie, il était tout naturel pour les deux complices d’ouvrir un endroit où cette forme d’art serait à l’honneur.

« C’était un passe-temps qu’on n’avait plus vraiment le temps de pratiquer. Plutôt que de ne pas avoir le temps de le faire le soir après le travail, pourquoi ne pas l’inclure dans notre travail », explique Dominique.

Elles étaient convaincues que leur projet allait fonctionner.

« C’est une forme d’art que les gens aiment, mais il y a aussi un background avec le quartier, et particulièrement cette artère, qui sont très portés vers l’art », ajoute Janie-Claude.

Ultimement, les deux collègues souhaitent simplement que leurs sessions soient remplies et que le plus de gens viennent essayer la poterie. « Ça ne fait que commencer, et déjà, on veut continuer à faire ça le plus longtemps possible, car on est très contentes dans ce qu’on fait », conclut la propriétaire.

Argile Café & Atelier est ouvert du mardi au samedi entre 9h30 et 17h au 3901, Sainte-Catherine Est. Pour avoir des informations sur les cours, tous les détails sont sur le site Web.