La Vie en Rose déménage son siège social sur Viau

L’entreprise Boutique la Vie en Rose a fait l’acquisition de l’ancienne usine de biscuits Oreo située au 3055 rue Viau à Montréal pour y établir son siège social et son centre de distribution.

L’édifice situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, abritait jusqu’en février 2018 plus de 450 employés de la compagnie Mondelez, qui produisait annuellement un milliard des fameux biscuits noirs à la crème.

L’annonce de la fermeture en 2016 avait créé une onde de choc dans le quartier, l’entreprise y étant établie depuis 1956.

Le bâtiment de 353 000 pieds carrés a été acheté par l’entreprise québécoise regroupant les magasins la Vie en Rose et Bikini Village.

Le projet d’acquisition et de rénovation exige à Boutique la Vie en Rose un investissement de 25 millions de dollars et devrait lui permettre de passer de 300 à 400 employés une fois le déménagement complété.

« Cet achat était plus que nécessaire pour continuer la croissance de nos bannières, affirme par voie de communiqué François Roberge, président-directeur général de Boutique la Vie en Rose. Ajouter de nouveaux employés à nos équipes ainsi que recevoir davantage de marchandise pour fournir les magasins que nous ouvrons ou agrandissons et remplir les commandes de nos sites transactionnels devenaient un challenge au quotidien. Le manque d’espace commençait à mettre un frein à notre croissance au Canada et notre expansion aux États-Unis. Ce dernier est primordial pour atteindre mon objectif 2022 qui est de doubler notre chiffre d’affaires. »

Dès cet automne, les réceptions de marchandise se feront à la nouvelle adresse de l’entreprise pour progressivement déménager toutes les activités du centre de distribution d’ici au printemps 2019. L’espace prévu pour les employés de bureau, exigeant des rénovations plus élaborées, sera quant à lui prêt à accueillir les différents départements à l’automne 2019.

« J’aurais fort probablement pu trouver un espace aussi grand ailleurs sur l’île de Montréal, mais je ne voulais pas quitter Hochelaga-Maisonneuve. Je suis avec fierté dans le quartier depuis 1999 », a ajouté M. Roberge.

Fondée en 1985, Boutique la Vie en Rose a été acquise en 1996 par François Roberge. Employant plus de 3 000 employés, l’entreprise basée à Montréal compte plus de 240 magasins à travers le Canada sous deux bannières distinctes, la Vie en Rose et Bikini Village.