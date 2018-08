Sarah Beaumier représente la Coalition Avenir Québec dans Hochelaga-Maisonneuve

Au début août, l’identité de la candidate officielle de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve a été dévoilée. C’est Sarah Beaumier qui y représente la CAQ pour la première fois.

Sarah Beaumier le dit clairement : elle veut concrètement changer les choses pour les résidents d’Hochelaga-Maisonneuve en s’attaquant d’abord à un problème criant du quartier, soit l’accès aux soins de santé.

« Ce qu’on veut dès le début d’un premier mandat, c’est d’encourager les médecins non seulement à venir s’installer ici, mais aussi prendre plus de patients et passer plus de temps avec eux. On veut aussi favoriser l’aide des autres quarts de métier comme les superinfirmières et les pharmaciens pour qu’ils soient plus mis à profit », explique-t-elle.

Désengorger les centres de la petite enfance fait également partie des priorités de la CAQ, qui souhaite rendre la maternelle à quatre ans accessible à tous.

Aux yeux de la candidate, il s’agit d’un enjeu bien présent dans Hochelaga-Maisonneuve, car il y a énormément de jeunes familles dans le quartier.

Parcours

Sarah Beaumier a eu la piqûre pour la politique au cégep, après avoir suivi un cours de sciences politiques donné par un attaché politique.

« C’est là que j’ai compris toute la noblesse et l’importance de ce rôle. On donne le pouvoir aux politiciens parce qu’on a confiance en ce qu’ils vont pouvoir redonner. Ce n’est pas rien », confie-t-elle.

Stratège marketing, Mme Beaumier détient un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia ainsi qu’une maîtrise en marketing du HEC.

Même si elle n’a pas étudié directement en politique, elle mentionne que ça a toujours fait partie de son plan.

« Je voulais comprendre la business pour ramener ça dans la politique et comprendre de quelle manière gérer l’argent pour que les citoyens aient le plus de services possible », explique-t-elle.

Mme Beaumier estime que la CAQ est le parti le plus en mesure de bien dépenser l’argent des résidents de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve.

« Je souhaite que le quartier continue à aller vers l’avant et je suis convaincue qu’on peut leur offrir ça. Je veux faire quelque chose de positif et j’espère que c’est ça qui sera perçu, parce qu’on veut vraiment concrètement améliorer les choses », conclut-elle.