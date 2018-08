Jackalope : plusieurs athlètes canadiens récompensés

Ce sont 15 000 personnes qui se sont rassemblées sur l’Esplanade du Stade olympique du 17 au 19 août pour prendre part au Jackalope, qui met de l’avant les sports extrêmes.

« C’est certain que la pluie du vendredi nous a fait un peu peur et qu’à cause de ça, il y a eu un peu moins de gens que prévu, mais les gens ont tout de même été présents. On est très contents », dit Micah Desforges, producteur du Jackalope.

Il remarque que la foule du Jackalope a évolué, au fil des ans. « On attire autant les fans finis de sports extrêmes que les jeunes familles. Plusieurs nous ont écrit pour savoir si c’était possible de venir avec chiens et poussettes. Je crois que le festival a trouvé son identité. »

La septième édition a été marquée principalement par la présence de Tony Hawk, skateboarder présent pour une deuxième année consécutive, ainsi que Mat Hoffman, un des meilleurs athlètes de BMX.

« C’est certain que c’est un point fort de l’édition 2018, mais on est surtout content de l’ensemble du festival et de son évolution », confie M. Desforges.

Résultats de compétitions

Les festivaliers ont pu assister à des compétitions dans diverses disciplines sportives.

Pour l’escalade, ce sont Falco Filotto (hommes) et Allison Vest (femmes) qui ont récolté l’or.

En iBike Crit, David Van Eerd (hommes) et Raphaële Lemieux (femmes) sont sortis grands vainqueurs.

Pour la compétition de basejump, c’est Pierre-Alexandre Rousseau qui a été couronné grand gagnant, après son saut du haut du Stade olympique.

Finalement, du côté du skateboard, Ivan Montero (hommes), Annie Guglia (femmes) et Cayde Mckinstray (junior) sont montés sur la première marche du podium. La Montréalaise Annie Guglia est d’ailleurs la première Canadienne à avoir participé aux X Games en skateboard street et est un espoir pour l’équipe olympique féminine.

« Je crois que la place du skateboard va grandir grâce au fait que la discipline a été retenue pour les prochains Jeux olympiques de 2020. Ça donne de la visibilité à ce sport, en plus de le légitimer », juge le producteur.

Prochaine édition

Aussitôt l’édition 2018 terminée, l’équipe en est déjà à travailler sur la prochaine édition. « On a d’ailleurs vendu déjà pas mal de billets », mentionne M. Desforges.

D’ailleurs, des nouveautés pourraient s’ajouter à l’événement. « On est en train de regarder pour ajouter un volet musical, en guise de complément. C’est sûr qu’on aimerait aussi ramener une grosse tête d’affiche, mais on travaille surtout à bonifier l’offre globale du Jackalope », termine-t-il.