Les Shows de ruelle font vibrer des milliers de personnes

Une semaine après la fin de la troisième édition des Shows de ruelle, la SDC Hochelaga-Maisonneuve dresse un autre bilan positif de son événement estival phare.

« On est extrêmement content du beau succès qu’on a eu pour l’édition 2018. On a été chanceux, le beau temps était de notre côté, la ruelle était pleine et les gens étaient au rendez-vous », lance d’emblée Jimmy Vigneux, directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Encore cette année, pas loin d’une dizaine de milliers de personnes se sont rassemblées sur l’ensemble des cinq spectacles.

Selon M. Vigneux, le moment fort de l’édition 2018 est inévitablement le spectacle de la chanteuse Marjo, qui a clôturé l’événement le 23 août dernier.

« C’est une figure emblématique, une véritable bête de scène, alors c’était vraiment quelque chose de la voir se produire dans la ruelle », exprime-t-il.

Rayonnement

Selon le directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve, le nombre de gens présents à chaque édition est sensiblement le même, mais ce qui grossit, par contre, c’est le rayonnement des Shows de ruelle à Montréal, mais aussi au Québec.

« On remarque qu’il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas seulement du quartier, mais d’ailleurs à Montréal. On a même des gens de Drummondville qui nous ont écrit pour nous dire qu’ils allaient venir. »

M. Vigneux explique cet engouement en dehors des frontières du quartier au fait que ce sont de bons artistes qui viennent performer, mais aussi grâce à l’ambiance intime de l’événement ainsi que sa gratuité.

« Même pour les gens du quartier, il y en a qui viennent simplement profiter de l’ambiance et de la vie de quartier. Ils font un pique-nique, s’achètent de la nourriture chez les commerçants autour, et ça fait une belle dynamique de consommation locale », souligne-t-il.