Les résidents sont conviés au débat électoral dans le quartier

En vue des élections provinciales du 1er octobre, le débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve permettra aux résidents d’entendre certains candidats de la circonscription débattre.

Lundi le 17 septembre, des candidats qui se présentent aux élections provinciales dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve prendront part à un débat électoral qui aura lieu au Pavillon d’éducation communautaire.

Au moment d’écrire ces lignes, Carole Poirier (PQ), Sarah Beaumier (CAQ), Mathieu Beaudoin (Parti conservateur du Québec) et Alexandre Leduc (QS) ont confirmé leur présence.

Entre 19h et 21h, les candidats pourront se faire entendre et échanger autour du thème de la soirée, soit « Développer une société où l’humain et l’environnement priment sur la recherche de profits ».

Le thème de la soirée a été choisi par les membres du Comité de défense de droits, le même comité qui a conduit la campagne contre l’austérité dans le quartier «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l’austérité».

Dès l’ouverture des portes, à 18h30, les résidents pourront soumettre leur question. Celles-ci seront pigées au hasard et lues aux candidats durant la soirée.

Le débat sera diffusé en direct sur la page Facebook de La Table de quartier, ce qui permettra aux gens qui ne pourraient être présents de pouvoir suivre et réagir aux échanges en temps réel.

Le débat aura lieu le lundi 17 septembre au Pavillon d’éducation communautaire au 1691, Pie-IX.